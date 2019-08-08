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сегодня, 09:26 0

Подтопленцы Архаринского района пожаловались в прокуратуру на работу бани

Подтопленцы Архаринского района пожаловались в прокуратуру на работу бани
Фото: прокуратура Амурской области

Прокурор Амурской области Руслан Медведев 7 августа работал в Архаринском районе. Он провел прием сельчан, пострадавших от наводнения. В частности, подтопленцы массово пожаловались на работу муниципальной бани.

По информации прокуратуры Амурской области, у эвакуированных жителей Архаринского района, проживающих в ПВР, отсутствовала возможность осуществлять гигиенические процедуры. Прокурор потребовал от главы района решить эту проблему. В результате работу муниципальной бани организовали. Также люди попросили обеспечить ПВР стиральными машинами. Этот вопрос оставлен на контроле прокуратуры.

Кроме этого, к прокурору обратилась одинокая женщина с ребенком, эвакуированная из подтопленного села Касаткино. Амурчанке не выплатили пособие по уходу за ребенком. Поэтому она не могла приобрести для малыша детское питание и предметы гигиены. По данному обращению прокуратура организовала проверку. Женщине выплатили пособие и оказали гуманитарную помощь.

Также на прием обратились пострадавшие от паводка, которым не выплатили зарплату. По жалобам организованы проверки.

Фото: прокуратура Амурской области

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#закон #наводнение

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