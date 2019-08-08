После гибели шестилетней девочки в Благовещенске возбуждено уголовное дело

Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте направо при разрешающем сигнале светофора не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода – девочку 2012 года рождения. Как сообщают в управлении МВД России по Амурской области, ребенок переходил проезжую часть по разметке пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девочка погибла на месте происшествия.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время водитель автобуса находится под подпиской о невыезде.