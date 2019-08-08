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сегодня, 09:23 1

После гибели шестилетней девочки в Благовещенске возбуждено уголовное дело

После гибели шестилетней девочки в Благовещенске возбуждено уголовное дело

В Благовещенске полиция возбудила уголовное дело по ДТП, в результате которого погибла шестилетняя девочка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок погиб на регулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Калинина.

Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте направо при разрешающем сигнале светофора не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода – девочку 2012 года рождения. Как сообщают в управлении МВД России по Амурской области, ребенок переходил проезжую часть по разметке пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девочка погибла на месте происшествия.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время водитель автобуса находится под подпиской о невыезде.

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#дети #ДТП #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    34 минуты назад

    Ужас какой... Так жаль ребенка. Всё не успевают водятлы куда-то, торопятся. Тоже часто на переходах, при повороте такие существа, умом не одаренные едут внаглую, хотя видят что иду на зеленый.

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