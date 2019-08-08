37-летний благовещенец: за 13 часов я пробежал 132 километра

С популяризацией здорового образа жизни все больше людей приобщается к бегу. Одни – как любители, другие – ставят себе крупные цели. Благовещенец Константин приобщился к бегу около двух лет назад, а в начале этого лета занял первое место в своей возрастной и второе в абсолютной категории в 13-часовом беге Шри Чинмоя «Самопреодоление». За 13 часов 37-летний амурчанин пробежал 132 километра 753 метра. Не сломили его ни простуда, ни недосып накануне бега. Даже натертые мозоли на ногах во время соревнований! С какими трудностями все же пришлось столкнуться, о подготовке теперь уже к суточному бегу и о мечте о 6-дневном беге – обо всем этом мы поговорили с Константином.

– Вы принимали участие в 13-часовом беговом ультрамарафоне. Зачем вам это было нужно?



– Хотел проверить себя и получить допуск на 24-часовой ультрамарафон. Чтобы его получить, нужно выполнить обязательное условие: необходимо пробежать 100 километров или более. Формат соревнований – за 13 часов пробежать как можно больший километраж. У меня вышло 132 километра 753 метра. Останавливался только для физических нужд.

– Как узнали про этот ультрамарафон и как к нему проходила подготовка?



– Данные соревнования проходили 24-й год подряд. Те, кто интересуется длительным бегом и длинными дистанциями, про него знают. Решил, что полечу в Москву на них, еще осенью прошлого года. Тогда и началась подготовка. К таким стартам нельзя подходить необдуманно, это чревато неприятными последствиями. Необходимо готовиться и физически, и психологически, и учить свой организм усваивать пищу на ходу. План тренировок разрабатывал совместно с тренерами из центральной России. Бегал практически каждый день.

– Когда я выхожу на пробежку, мне уже после 30-й минуты становится скучно, а тут 13 часов… Как выдержали?



– Это хорошая возможность побыть с собой. А вообще, рядом же бегут еще люди, с ними можно при желании пообщаться. Но, как правило, ты концентрируешься на процессе и все, остаешься полностью наедине со своими мыслями.

– То есть у вас никакой музыки в наушниках не было?



– Предпочитаю ее во время бега не слушать, так как она отвлекает и сбивает с ритма. А еще из-за нее сложно прислушиваться к своему организму. А вообще, на всех официальных беговых соревнованиях слушать музыку в наушниках во время бега запрещено.

– В любом виде спорта у человека в процессе соревнований или просто тренировок может в голове щелкнуть: «Все, устал, не могу». Кто-то опускает руки и идет домой, а кто-то перебарывает себя. Когда бежали, у вас подобное было?



– Вы правильно сказали, что все это, как правило, возникает в голове. Ведь на самом деле организм человека имеет огромный потенциал и ресурсы. Поэтому команду «хватит» дает мозг. После этого начинают болеть ноги, руки, спина и все прочее. А по факту надо дружить со своим мозгом, не давать ему слабину и в первую очередь самому себе.

– Что испытали, когда заняли первое место в своей возрастной категории?



– Ничего не испытал, если честно. Дело в том, что во время соревнований использовалась электронная система хронометража. У нас на номере участника был чип хронометража, и когда мы пробегали зону старта, то на экране можно было видеть свою позицию и соперников, а также километраж. О том, что бегу первым, я уже знал за час до окончания соревнования. И этот час был самым сложным. Ведь ты понимаешь, что ничего нельзя изменить: никто в твоей возрастной категории тебя не догонит, а в абсолютной я был вторым и понимал, что первого не догоню. Сложно было в этот час себя заставлять двигаться и не останавливаться. Хотя, думаю, мне последний час можно было идти пешком.

– Это был бег по кругу на стадионе?



– Нет. Трасса проходила по парковой зоне. Добегаешь до конца трассы, разворачиваешься и бежишь по другой стороне дорожки обратно. Ее длина больше 1 000 метров.

– Как 13 часов бежать, когда картинка перед глазами неизменна?



– Как и говорил, все в голове. Если вы что-то хотите, то вы это делаете. Если изначально не готовы бегать или вам это не нравится – это, наверное, не ваше. Ищите себя в другом виде спорта. Когда вы делаете то, что вам нравится, то даже один и тот же пейзаж на протяжении 13 часов не будет для вас преградой. Еще если цель подойти к бегу серьезно, то нужно понимать, что это большие временные затраты на тренировки и поездки на соревнования. А если в какой-то момент задаваться вопросом – да зачем мне все это нужно, – то тогда, может, вообще ничего не начинать?

– Вы сказали, что этот ультрамарафон был этапом к тому, чтобы получить допуск на 24-часовые соревнования. Уже готовитесь к ним?



– Пока нет. Думаю, подготовка начнется со следующей недели. Она будет занимать очень много времени, так как организму нужно привыкнуть к более длительной дистанции. Нагрузка на организм колоссальная.

– Когда у вас проснулся интерес к бегу на длинные дистанции?



– Многие люди, которые начинают принимать участие в соревнованиях, сначала бегут 5 километров, потом хотят пробежать 10, дальше еще больше... Я бегать начал в 2017 году для себя. Тогда же и принял участие в первых соревнованиях. Занял слабенькое место. Не люблю скоростную работу – возраст не позволяет на равных соревноваться с ребятами, которые с детства легкой атлетикой занимались.

– Травмы случались?



– Конечно. Но они были на том этапе, когда не была поставлена правильная техника, не были укреплены связки и сухожилия. Первое время болели колени, и были вывихи голеностопа. Со временем все ушло. Как правило, травмы возникают у тех, кто только начинает бегать. Виной тому перегруз организма, неправильная техника или неправильная обувь. Обувь, кстати, – это самое главное, что есть у бегуна.

– Сколько она в среднем стоит?



– В принципе, для бегуна подходит любая обувь, но в целом нормальные беговые кроссовки стоят от 5 тысяч и выше.

– С кроссовками понятно. А вот меню у бегунов должно быть какое-то особенное?



– Те, кто бегает до марафона, то они очень сильно подвержены питанию. Многие, знаю, отказываются от мяса, кто-то ест только сырую пищу, кто-то запрещает себе сладкое. У каждого свои цели, а если говорить про дистанции, которые ультрамарафон свыше 50 километров, то нет ограничений. Но, конечно, нужно понимать, что если съесть вечером много мяса, то утром бежать свыше 30 километров будет тяжело. Все потому, что мясо не успеет усвоиться. Нужно еду вклинивать правильно и следить, чтобы в организм поступали микроэлементы и витамины – чем больше двигательная активность, тем больше идут потери, и их надо компенсировать.

– Есть те, кто пропагандируют бег с утра натощак. Как к этому относитесь?



– Мое отношение двоякое. Если мы бегаем утром, то это значит, что хотим научить организм расходовать внутренние ресурсы – жиры. Но в то же время выполнять утром высокоинтенсивные тренировки будет проблематично из-за нехватки энергии. Поэтому если говорить про утренние тренировки, то, на мой взгляд, они должны быть спокойными, а высокоинтенсивные оптимально выполнять в часа 4. До них минимум за час необходимо немножко поесть.

– Как семья относится к вашему увлечению?



– С пониманием, хотя это сложно. Ведь у меня много времени уходит на тренировочный процесс. Бывают моменты, когда не могу поехать с семьей на природу, на отдых, потому что запланирована 4-часовая тренировка.

– Близким бег не навязываете?



– У меня сын занимается легкой атлетикой. Пришел к этому сам, и ему нравится. Пока занимается только год, но бегать ему нравится. А жену заставлять не буду, так как это желание каждого.

– Если говорить о беге, о чем вы мечтаете в глобальном плане?



– Если говорить о мечте, то это же что-то недосягаемое (улыбнулся). У меня, скорее, глобальная цель, которую надеюсь когда-нибудь осуществить. В пустыне Сахара проводят 6-дневный ультрамарафон. Попасть на него – моя идея-фикс. И однажды я ее осуществлю. В плане физической подготовки я готов на него ехать хоть в следующем году.