Малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 8 августа

Фото: Амур.инфо

8 августа в Амурской области местами пройдет слабый дождь. В северных районах – малооблачно, без осадков. Ветер с севера, северо-востока дует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха составит 22...27 градусов, на севере – 25...30. В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный – 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут около 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова