В Благовещенске завершено расследование уголовного дела об убийстве сторожа

По информации Амурского следственного управления, двое мужчин проникли на территорию производственной базы в поселке Сады винзавода и совершили кражу имущества на сумму 68 тысяч рублей. Затем 19-летний амурчанин второй раз проник на базу, где напал на арендатора помещений, чтобы забрать деньги. При этом потерпевший оказал сопротивление и не позволил обвиняемому попасть внутрь.

После этого инцидента злоумышленник решил скрыться. Однако на месте преступления его застал 72-летний сторож. И хотя на парне была маска, скрывающая лицо, сторож узнал его. Нападавшим оказался человек, который ранее работал на этой базе грузчиком.

«Злоумышленник, понимая, что сторож может обратиться в правоохранительные органы, и желая избежать ответственности, убил пожилого человека, нанеся ему множественные ножевые ранения. Затем молодой человек проник в пункт сторожевой охраны и похитил мобильный телефон сторожа стоимостью около 400 рублей», – сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

Уголовное дело расследовал отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. Перед судом предстанут двое мужчин 43 и 19 лет. Обоих обвиняют по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Кроме этого, 19-летнего благовещенца обвиняют по статьям «Разбой», «Убийство», и «Кража». Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Как сообщало Амур.инфо, обвиняемому молодому человеку грозит пожизненный срок заключения.