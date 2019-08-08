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В Благовещенске завершено расследование уголовного дела об убийстве сторожа

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела об убийстве сторожа
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства сторожа производственной базы. Резонансное преступление произошло в октябре 2018 года.

По информации Амурского следственного управления, двое мужчин проникли на территорию производственной базы в поселке Сады винзавода и совершили кражу имущества на сумму 68 тысяч рублей. Затем 19-летний амурчанин второй раз проник на базу, где напал на арендатора помещений, чтобы забрать деньги. При этом потерпевший оказал сопротивление и не позволил обвиняемому попасть внутрь.

После этого инцидента злоумышленник решил скрыться. Однако на месте преступления его застал 72-летний сторож. И хотя на парне была маска, скрывающая лицо, сторож узнал его. Нападавшим оказался человек, который ранее работал на этой базе грузчиком.

«Злоумышленник, понимая, что сторож может обратиться в правоохранительные органы, и желая избежать ответственности, убил пожилого человека, нанеся ему множественные ножевые ранения. Затем молодой человек проник в пункт сторожевой охраны и похитил мобильный телефон сторожа стоимостью около 400 рублей», – сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

Уголовное дело расследовал отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. Перед судом предстанут двое мужчин 43 и 19 лет. Обоих обвиняют по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Кроме этого, 19-летнего благовещенца обвиняют по статьям «Разбой», «Убийство», и «Кража». Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Как сообщало Амур.инфо, обвиняемому молодому человеку грозит пожизненный срок заключения.

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#криминал #происшествия #суды

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