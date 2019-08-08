Роскосмос предложил создать подрядчика для строительства космодрома Восточный
Госкорпорация «Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома Восточный, которая будет единственным исполнителем соответствующих работ, сообщается на портале проектов нормативных актов. Законопроект предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры космодрома, пишет ТАСС.
«В целях усиления контроля за эффективностью расходования средств федерального бюджета законопроектом предлагается: ввести дополнительную степень контроля, создав специализированную организацию госкорпорации "Роскосмос" – технического заказчика, определив данную организацию единственным исполнителем соответствующих услуг, создать отраслевую подрядную организацию госкорпорации "Роскосмос", которая будет специализироваться на строительстве объектов космодрома, и определить ее единственным исполнителем соответствующих работ», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно тексту законопроекта, под объектами космодрома понимаются объекты космической инфраструктуры, расположенные или планируемые к размещению на космодроме, а также объекты железнодорожного транспорта, автодороги, объекты энергетики, водоснабжения и связи.
Кроме того, законопроект предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры космодрома. «Осуществление государственного строительного надзора при строительстве... космодрома Восточный также возлагается законопроектом на госкорпорацию "Роскосмос". Наряду с этим госкорпорация "Роскосмос" будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов с целью обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности организации застройщика объектов космодрома», – отмечено в документе.
Восточный – первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 миллиардов рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман.
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