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8августа
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Наташа Королева, «Однажды в России» и балет: анонсы концертного сезона

Наташа Королева, «Однажды в России» и балет: анонсы концертного сезона

Предстоящий концертный сезон в Благовещенске обещает быть ярким. Приедут как традиционные гости – Григорий Лепс, Елена Ваенга, Ольга Бузова, Анита Цой, «Любэ», так и новички или давно не бывавшие в Приамурье артисты – Наташа Королева и Чиж. Впервые выступит сатирическое телевизионное шоу «Однажды в России».

Откроет концертный сезон «Чиж & Со» Сергей Чиграков, его концерт состоится 17 сентября в Grand Arena Ostrova. По завершении фестиваля кино и театра «Амурская осень» сезон откроется и в Общественно-культурном центре. Традиционно в октябре в Благовещенске выступят Елена Ваенга, Анита Цой, «9 район», шоу-балет Todes. Театр «Искушение» покажет «Шоу под дождем-4». Елена Ваенга окажется самой дорогой звездой сезона в ОКЦ – стоимость билетов на ее концерт доходит до 5500 рублей. Большинство же артистов начинают свою ценовую линейку с 1000-1200 рублей.

25 сентября в Grand Arena Ostrova выступит Игорь Растеряев, чей зажигательный концерт запомнился поклонникам в прошлом году.

На Grand Arena Ostrova в этом сезоне сменят Общественно-культурный центр Ольга Бузова, группа «Любэ» и Григорий Лепс. Их концерты состоятся 26, 27 сентября и 9 октября соответственно. Самым «дорогим» артистом сезона является Григорий Лепс, билеты на концерт стоят от 2500 до 6000 рублей.

Впервые в Благовещенск приедет популярное телевизионное шоу «Однажды в России», которое продолжает лучшие традиции юмора от Comedy Club. Выступление пройдет 4 октября в Grand Arena Ostrova.

Ноябрь будет месяцем открытий. 2 ноября в ОКЦ привычный гость амурской сцены Resonance Group представит новую программу «Хор ΜΟΝΑΧOZ исполняет рок», в которой прозвучат рок-хиты в симфонической подаче.

8 ноября на сцене ОКЦ выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», коллектив приедет в Благовещенск впервые.

10 ноября в Общественно-культурном центре выступит Наташа Королева, она представит программу «Ягодка». Билеты стоят от 1000 рублей.

Подробнее о предстоящем сезоне - в рубрике «Культпросвет».

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#концерты #культура #шоу-бизнес

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