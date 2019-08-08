Амурские эвенки съездили на Байкал и рассказали о жизни

Культурные традиции эвенков в Амурской области сохраняются. Об этом участникам межрегиональной Байкальской летней языковой школы коренных малочисленных народов «Турэн» рассказала представитель Приамурья Екатерина Васильева. В работе школы приняли участие эвенки из шести регионов Сибири и Дальнего Востока.

На Байкале встретились 50 представителей эвенкийского народа из Иркутской, Амурской областей, Забайкальского и Красноярского краёв, Республик Бурятия и Саха (Якутия), а также тофаларов — коренного населения Иркутской области. Место было выбрано не случайно: Байкал - священное для многих кочевых народов место, родина тунгусо-маньчжурских народов.

Для эвенков проводились уроки по эвенкийскому и тофаларскому языку, этнической истории и этнографии. Вместе со старейшинами участники школы на практических занятиях готовили национальные блюда по традиционным рецептам, посещали мастер-классы по декоративно-прикладному и песенно-танцевальному искусству народов Севера, изготовлению национальной одежды.

О жизни эвенков в Амурской области рассказала ведущий методист Амурского областного Дома народного творчества Екатерина Васильева. Сохранением культурного наследия занимается отдел национальных отношений и творчества при АОДНТ, который был создан в 2018 году.

В 2019 году впервые были проведены открытый региональный фестиваль национальных игр Севера «Аялгур», фестиваль национальных культур коренных малочисленных народов Севера. Амурские эвенки приняли участие в XIV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» и стали лауреатами.

Сохраняется традиция проведения Дня оленевода и охотника в эвенкийских сёлах.

Совместно с областной научной библиотекой имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, Амурским областным краеведческим музеем имени Г.С. Новикова-Даурского для школьников и студентов проводятся экскурсии с демонстрацией образцов эвенкийского национального костюма и предметов быта.

С прошлого года на базе АОДНТ существует молодёжный эвенкийский творческий коллектив, активно выступающий на различных площадках города: на открытии Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2019»,

Подробнее о работе языковой байкальской школы — в рубрике «Культпросвет».

Фото: АОДНТ.