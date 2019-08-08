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Черную дыру величиной в несколько Солнечных систем нашли астрономы

Черную дыру величиной в несколько Солнечных систем нашли астрономы
Фото: A.Vikhlinin et al. / Abell 85. NASA / CXC / SAO / SDSS

Астрономы обнаружили черную дыру с рекордной массой, превышающей массу Солнца в 40 миллиардов раз. Она находится в гигантской эллиптической галактике Holmberg 15A, удаленной от Земли на 700 миллионов световых лет. Это самая большая черная дыра, которая была обнаружена по движению звезд вокруг нее.

По расчетам, шварцшильдовский радиус, то есть расстояние от центра объекта до горизонта событий, равен 790 астрономическим единицам (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). При этом дистанция от Солнца до гелиопаузы, где солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой (считается границей Солнечной системы), составляет всего 123 астрономические единицы. Согласно результатам моделирования, черная дыра образовалась после столкновения двух молодых галактик с небольшим количеством звезд в ядрах.

В августе прошла информация о том, что астрономы обнаружили неизвестный тип космических объектов, которые могут возникнуть при нарушении обычного процесса гибели звезды. Небесное тело представляет собой пульсатор — очень маленькую и горячую звезду, которая быстро изменяет свой блеск из-за того, что внешние слои пытаются восстановить равновесие, сообщает Лента.ру.

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#космос #наука

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