Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 2

Можно подумать, лед: из-за сбросов на ГЭС Бурея покрылась пеной

Можно подумать, лед: из-за сбросов на ГЭС Бурея покрылась пеной

Река Бурея ниже последней плотины сейчас выглядит, как при начале ледохода, – по воде плывут островки пены. Особенно много ее скопилось у железнодорожного моста через Бурею. Амурчане присылают фотографии в редакцию Амур.инфо.

В настоящий момент сбросы продолжаются и на Бурейской, и на Нижне-Бурейской ГЭС – для них установлен единый режим, потому что водохранилище контррегулятора – Нижне-Бурейской ГЭС – небольшое, пояснили в пресс-службе РусГидро. Сейчас средний расход на Бурейской ГЭС – 5500 м3/с. При этом через агрегаты проходит более тысячи кубометров воды, остальной приток расходуется через водосбросы.

По последним данным, на Бурейской ГЭС открыты все затворы водосбросной части плотины. 5 затворов подняты на 6 метров, 3 затвора – на 3 метра. По официальной информации, приток водохранилища снижается. Уровень верхнего бьефа упал за сутки на 20 сантиметров и сегодня немного превышает отметку в 254 метра.

Одновременно продолжаются и сбросы на Нижне-Бурейской ГЭС. Ниже плотины по Бурее плывут островки пены, которые и привлекли внимание местных жителей.

Просмотров всего: 969

#энергетика

распечатать


Общество 2

Жители Чигирей останутся без света
Наводнение 2019

Бурейская ГЭС увеличивала сбросы из-за дождей
Наводнение 2019 1

В Мазановском районе увеличено число энергетиков для устранения последствий паводка
Общество

Приток воды в водохранилище Зейской ГЭС продолжает снижаться
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    химия

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    Сколько помню, при большой воде всегда по Зее плывет грязная пена, независимо от сбросов - так всегда было.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь