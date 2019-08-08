Можно подумать, лед: из-за сбросов на ГЭС Бурея покрылась пеной

Река Бурея ниже последней плотины сейчас выглядит, как при начале ледохода, – по воде плывут островки пены. Особенно много ее скопилось у железнодорожного моста через Бурею. Амурчане присылают фотографии в редакцию Амур.инфо.

В настоящий момент сбросы продолжаются и на Бурейской, и на Нижне-Бурейской ГЭС – для них установлен единый режим, потому что водохранилище контррегулятора – Нижне-Бурейской ГЭС – небольшое, пояснили в пресс-службе РусГидро. Сейчас средний расход на Бурейской ГЭС – 5500 м3/с. При этом через агрегаты проходит более тысячи кубометров воды, остальной приток расходуется через водосбросы.

По последним данным, на Бурейской ГЭС открыты все затворы водосбросной части плотины. 5 затворов подняты на 6 метров, 3 затвора – на 3 метра. По официальной информации, приток водохранилища снижается. Уровень верхнего бьефа упал за сутки на 20 сантиметров и сегодня немного превышает отметку в 254 метра.

Одновременно продолжаются и сбросы на Нижне-Бурейской ГЭС. Ниже плотины по Бурее плывут островки пены, которые и привлекли внимание местных жителей.