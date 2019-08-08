Овнов ждут разногласия, Рыбам не стоит грубить: астрологический прогноз на 8 августа

Восход Солнца: 05:07

Заход Солнца: 20:03

Солнце в Льве.

Овен. Домашние хлопоты отнимут значительную часть времени. В личных отношениях нежелание поступиться своими принципами, свободой и индивидуальностью приведет к разногласиям с партнером. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем.

Телец. Вам может повредить некоторая самоуверенность и поверхностность суждений. Проявите самоконтроль, дальновидность. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Остерегайтесь темноты.

Близнецы. День необходимо посвятить семье, детям. В результате общения с детьми вы поймете свои ошибки и просчеты. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы, что благоприятно скажется впоследствии.

Рак. Критический день. Ваша материальная сфера крайне уязвима, найдется немало желающих распорядиться вашими деньгами. Будьте внимательны и осторожны, держите под контролем наиболее ценные вещи. Лучше не давать денег в долг и не подписывать финансовых документов.

Читайте также

Гороскоп на неделю 5 – 11 августа: Водолеи вступят в конфликт, а у Дев будет много забот

Лев. Неблагоприятный день для любой деятельности. С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении.

Дева. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Возможно, сегодня вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Сон свершится, если утром будет пасмурная погода.

Весы. День в целом благоприятный. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния, усилением ауры. Внимание к собеседнику позволит многое непредвзято оценить и обдумать. Звезды рекомендуют в этот день вести себя сдержанно.

Скорпион. Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться на высоте, несмотря на то, что нагрузки значительно увеличатся. Возможно ухудшение отношений с окружающими. Планеты рекомендуют посвятить день проблемам личной жизни и духовного развития.

Читайте также

Гороскоп на август 2019 года: Девы произведут впечатление, у Рыб дела пойдут в гору

Стрелец. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всем. Не полагайтесь на удачу, приложите все усилия для достижения поставленных целей. Проявите достаточное усердие и фантазию. Уделите внимание семье, детям.

Козерог. День символизирует переоценку ценностей. Он пройдет под знаком любовных разочарований. Посвятите его подведению итогов, освобождению от ненужных связей и обязанностей. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее.

Водолей. Ваш энергетический потенциал растет. Некоторые трудности серьезного влияния на ход ваших дел не окажут. Отношения со второй половинкой станут особенно нежными и близкими. Вы почувствуете, что нужны друг другу.

Рыбы. Сегодня скажутся результаты прошлых усилий в сфере профессиональной деятельности. Но вас ждет еще много преград и препятствий. Повышенная активность привлечет симпатии окружающих на вашу сторону. Избегайте излишней напористости и грубости.

Астролог: Вальдемар Небоходцев