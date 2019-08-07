Подтопленцам из Мазановскового и Селемджинского районов предлагают переехать в другие муниципалитеты

В правительстве Амурской области прошло очередной заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провела первый зампред Татьяна Половайкина. Были озвучены актуальные цифры по выделяемым средствам для подтопленцев, а также на заседании сообщили, что жителям наиболее пострадавших от наводнения районов предлагают переехать в другие муниципалитеты.

О гидрологической обстановке доложил руководитель Амурского ЦГМС Виталий Соловьев: «В районе Поярково уровень в реке Амур падает. Снижается он и в районе Иннокентьевки, хоть неблагоприятное явление пока и сохраняется. Снижается уровень и в Зее в районах Белогорья, Благовещенска. По-прежнему опасное явление сохраняется в Белогорске, здесь с 8 по 10 августа мы прогнозируем подъем воды».

О ситуации, связанной с прохождением паводка по рекам области, рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский. По его словам, в регионе остаются подтопленными 20 жилых домов (за сутки минус 5), 555 приусадебных участка (за сутки минус 689), всего остаются эвакуированными 2 353 человека, в том числе 823 ребенка, из них в ПВР размещено 126 человек.

«На территории области проведена санитарная обработка 1 746 объектов. Это 456 частных домов, а также колодцы, придомовые территории, скотомогильники, кладбища, иные объекты, которые были ранее подтоплены. В муниципалитетах уже просушено 424 дома, из 222 домов откачана вода, вывезено около 400 кубометров мусора, завезено 670 тонн ПГС для отсыпки дворов», – рассказал Алексей Венглинский.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечено 987 человек, 199 единиц техники, 32 плавсредства, три воздушных судна.

Принято от граждан 2 469 заявлений по жилым домам и 6 775 заявлений по приусадебным участкам, из них проведено обследование 1 743 домов, составлено 622 акта. Также обследованы 4 924 приусадебных участка, составлено 3 582 акта.

Проходит согласование в правительстве области проект распоряжения по выделению бюджетам муниципальных образований финансовых средств на общую сумму 3,75 миллиона рублей, в том числе: 1,83 миллиона на оказание помощи гражданам за подтопление 61 домовладения и 1,92 миллиона на 192 несовершеннолетнего ребенка.

На сегодня министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 10,35 миллионов рублей.

Что касается состояния подтопленных дорог, то за прошедшие сутки дорожные организации восстановили 11 поврежденных участков протяженностью около 17 километров. Всего же восстановлено уже 57 участков (порядка 125 километров). Закрыт проезд на 12 участках.

«Больше всего вопросов возникает по состоянию трассы Введеновка-Февральск-Экимчан. По поручению губернатора области Василия Орлова создан план восстановления этой дороги. Сквозное движение мы намерены открыть 18 августа. Однако трасса будет открыта только для автомобилей массой не более 10 тонн – для движения тяжеловесных автомобилей мосты не готовы», – рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Ухов.

По словам министра строительства региона Игоря Карзунина, в Мазановском и Селемджинском районах активно ведется обследование домов, пострадавших от паводка, на предмет их пригодности для проживания.

«В Мазановский и Селемджинский районы направлены запросы на наличие земельных участков, где могли бы возводиться новые дома для пострадавших граждан. Также в проработке участок в селе Волково, где можно разместить порядка 200 домов», – отметил Игорь Карзунин.

Параллельно с обследованием жилья ведется опрос граждан в части их желания или нежелания переехать жить в другие муниципалитеты.

Уже известно, что от стихии пострадало 67 социальных объектов. Из них – 22 в результате прохождения паводка и 45 – по причине выпадения обильных осадков. Восстановлению не подлежит 9 объектов, 8 из них – спортивные площадки.

Как отмечают власти Мазановского района, подтопленными здесь остаются 16 домов и 47 придомовых территорий. 40 человек по-прежнему находятся в ПВР, 25 из них согласились на переезд в пункты длительного размещения. Активно ведется просушка, село Угловое удалось очистить от мусора.

Что касается Архаринского района, то здесь с падением уровня воды в реках отступила опасность. Более 30 человек вернулись ПВР в свои дома в Иннокентьевку и Северное. 20 человек остаются в пункте временного размещения, так как проезд в село Касаткино пока затруднен.