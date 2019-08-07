Очевидцы: вертолет пронес самолет в районе Благовещенска (видео)

Благовещенцы стали свидетелями необычной картины. Вертолет Ми-26 на тросах транспортировал самолет Як-40. Как выяснилось, списанный самолет таким образом отправился в аэрокосмический музей в Ивановку.

«Были в районе аэропорта. Слышим вертолёт, смотрим – завис у забора, долго висел, потом поднимаем голову, а вертолет тащит самолёт. В первый раз такое вижу», – рассказал очевидец.

Удивило амурчан и то, что самолет доставлял вертолёт МЧС: «Не было счастья, да ЧС помогло», – говорят люди.

В минтрансе региона сообщили, что таким образом списанный самолет Як-40 транспортировали в аэрокосмический музей села Ивановки. Известно, что на территории аэропорта уже много лет стоят четыре самолета «Як-40». Три из них в окраске несуществующей ныне авиакомпании «Амурские авиалинии». Именно такой самолет отправили в музей. Его руководитель Владимир Касьяненко рассказал, что самолёт для музея купили больше пяти лет назад, но не могли перевезти из аэропорта Благовещенска.

«Крылья у самолета не складываются. Он не прошёл бы мост. Решили транспортировать по воздуху. В прошлом году договорились с хабаровским авиационным спасательным центром о том, когда у нас в области будет ЧС и здесь будет находиться их вертолёт, они транспортируют «Як», как только их техника будет свободна», – рассказал Владимир Касьяненко.

С хабаровскими спасателями заключили договор, сумму сделки руководитель музея не озвучил. Он рассказал, что сейчас самолёт приведут в порядок, примерно через неделю он будет доступен для посетителей. В дальнейшем, для самолета построят ангар, «Як» отреставрируют, но ливрею «Амурских авиалиний» оставят.

По словам Владимира Касьяненко, такая транспортировка уникальна не только для Амурской области, но и всей страны: «Транспортировали самолеты без двигателей, но чтобы так – десятитонную машину поднять – не было такого. Этот Як полностью целый, в него хоть сейчас топливо заливай и лети».

Аэрокосмический музей в Ивановке работает с 9 до 18 часов. Стоимость посещения – 200 рублей с человека.