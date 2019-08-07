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Очевидцы о смертельном ДТП в Благовещенске: девочка неожиданно выбежала на дорогу

Очевидцы о смертельном ДТП в Благовещенске: девочка неожиданно выбежала на дорогу

Очевидцы ДТП, случившегося 7 августа вечером на перекрестке Калинина – Красноармейская, рассказали детали аварии. Со слов свидетелей, девочка неожиданно выбежала на дорогу перед автобусом. Водитель маршрутного транспорта не успел среагировать и затормозил слишком поздно. 6-летний ребенок погиб на месте.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо пассажирка автобуса маршрута № 31, сбившего ребенка, водитель не превышал скорость. Автобус поворачивал направо с улицы Красноармейской на улицу Калинина, в этот момент перед ним резко появилась девочка.

«Он поворачивал на зеленый мигающий сигнал светофора, и тут резко выскочила на дорогу девочка, пытаясь перебежать проезжую часть. Родителей не было рядом, они появились позже уже. Мы видели, как все было. Водитель не виноват. Он при повороте пропустил двух девочек, которые тоже переходили дорогу по пешеходному, а потом, когда он продолжил уже движение, она неожиданно выскочила», – рассказала свидетельница случившегося Диана.

«Ребенок в метрах 15-20 от пешеходного перехода выбежал на дорогу, водитель не заметил его и переехал. Я не видел всех деталей, моя машина стояла четвертой по счету от перекрестка, но итак было понятно, что водитель просто не увидел ребёнка, тот резко выбежал на дорогу. Автобус уже почти завершил маневр, повернул, а она под задние колеса выбежала», – добавил другой свидетель аварии.

Между тем, по словам дяди погибшей девочки, ДТП запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей. Он рассказал, что запись передана сотрудникам ГИБДД. «Я разговаривал с человеком, владельцем видеорегистратора. На записи видно, как водитель автобуса марки ПАЗ, маршрут № 31, при повороте направо не пропустил Анну. Допустив наезд на ребенка, протащил ее порядка 10 метров и остановился только через 10 метров после наезда. То есть от начала наезда до остановки проехал 20 метров», – поделился родственник девочки.

Он также добавил, что ребенок переходил дорогу на зеленый свет, девочке было 6 лет, рядом с ней был ее 9-летний брат. Он в аварии не пострадал.

В амурской Госавтоинспекции напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности при переходе проезжей части. Стражи порядка просят не выбегать пешеходов на дорогу, а родителей – держать детей за руку при пересечении проезжей части.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    Чтобы водитель автобуса соблюдал правила на протяжении всей поездки, видел считанные разы. Типичным стало выстаивать на остановке, поджидая дополнительных пассажиров, а потом нестись тапку в пол. Некоторые кадры летают под сотку.

  • V.M.

    V.M.
    48 минут назад

    Родители, берегите детей, скоро в школу, пройдите с ними еще раз

    весь путь в школу, расскажите, что может быть если не быть осторожным.

    И Господи, помоги нашим детям.

    Родителям - соболезнования...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    30 минут назад

    Не оправдываю водителя, но почему рядом с шестилетней девочкой был ее девятилетний брат, а родители пришли позже?

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    28 минут назад

    Короче, ясно. Водитель виновен без суда и следствия. И точка.

    "...ребенок переходил дорогу на зеленый свет", - на зеленый или всё-таки уже на мигающий зелёный?

    "...девочке было 6 лет," - до школы даже из дет. сада родители детей забирать обязаны, а уж дорогу переходить...

    "...рядом с ней был ее 9-летний брат." - адекватная замена родителям.

    "...Он в аварии не пострадал." - он переходил дорогу вместе с девочкой и держал её за руку?

    Комментировать запись с видеорегистратора можно по-разному. Особенно, когда не выложена сама запись. Кто что хочет, тот то и видит. Не видя записи, судя по комментарию дяди, водитель чуть ли не намеренно наехал на ребёнка, спокойным шагом переходящего пешеходный переход.

    Родителям соболезнования. Но давайте оставаться людьми: каждый должен нести ответственность за себя лично. А не один конкретный водитель за грехи всех остальных водителей, которые сейчас на него пытаются навешивать комментаторы. И свою ответственность перекладывать ни на кого не нужно пытаться. Всем добра.

  • ХЗ

    ХЗ
    25 минут назад

    "поворачивал на зеленый мигающий сигнал светофора", "он при повороте пропустил двух девочек, которые тоже переходили дорогу по пешеходному"

    Водитель не предоставил движение человеку который переходил на зеленый, и он не виноват?? Может Диана тоже желает быть сбитой таким невиновным водителем? Меня всегда удивляло, людей учат с рождения посмотри налево направо при переходе, а водителей этому не учат при повороте направо\налево, хотя они управляют средством, которое ежегодно убивает тясячи. Давайте еще плохих велосипедистов вспомним, которые всех бесят, вот так без оглядки поворачивающих водителей, и нихнера своей бошкой не думающих, что перед колесами может появится если не велосипедист, так ребенок.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    16 минут назад

    Как-то помню новость была, что джипарь какой-то сбил лошадь на трассе. Так там все такую истерику развели в защиту водителя, мол, лошади прыгучие, за секунду могут под колеса рвануть. Понятно же, что рвануть на проезжую часть может и алкаш, и бабуленция, и ребёнок малолетний. Но тогда был жуткий вой, мол, за лошадьми следите лучше. Ребёнку маленькому что угодно могло в голову прийти. Может, подумала, что проскочить успеет. Такое ощущение, что полгорода присутствовали в очевидцах, и видели, как на самом деле всё было. Или нужно вообще не ездить теперь в опасении, что кто-то неожиданно решит дорогу перебежать...

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