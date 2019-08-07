Очевидцы о смертельном ДТП в Благовещенске: девочка неожиданно выбежала на дорогу

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо пассажирка автобуса маршрута № 31, сбившего ребенка, водитель не превышал скорость. Автобус поворачивал направо с улицы Красноармейской на улицу Калинина, в этот момент перед ним резко появилась девочка.

«Он поворачивал на зеленый мигающий сигнал светофора, и тут резко выскочила на дорогу девочка, пытаясь перебежать проезжую часть. Родителей не было рядом, они появились позже уже. Мы видели, как все было. Водитель не виноват. Он при повороте пропустил двух девочек, которые тоже переходили дорогу по пешеходному, а потом, когда он продолжил уже движение, она неожиданно выскочила», – рассказала свидетельница случившегося Диана.

«Ребенок в метрах 15-20 от пешеходного перехода выбежал на дорогу, водитель не заметил его и переехал. Я не видел всех деталей, моя машина стояла четвертой по счету от перекрестка, но итак было понятно, что водитель просто не увидел ребёнка, тот резко выбежал на дорогу. Автобус уже почти завершил маневр, повернул, а она под задние колеса выбежала», – добавил другой свидетель аварии.

Между тем, по словам дяди погибшей девочки, ДТП запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей. Он рассказал, что запись передана сотрудникам ГИБДД. «Я разговаривал с человеком, владельцем видеорегистратора. На записи видно, как водитель автобуса марки ПАЗ, маршрут № 31, при повороте направо не пропустил Анну. Допустив наезд на ребенка, протащил ее порядка 10 метров и остановился только через 10 метров после наезда. То есть от начала наезда до остановки проехал 20 метров», – поделился родственник девочки.

Он также добавил, что ребенок переходил дорогу на зеленый свет, девочке было 6 лет, рядом с ней был ее 9-летний брат. Он в аварии не пострадал.

В амурской Госавтоинспекции напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности при переходе проезжей части. Стражи порядка просят не выбегать пешеходов на дорогу, а родителей – держать детей за руку при пересечении проезжей части.