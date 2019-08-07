В Амурской области официально подтвердилась африканская чума свиней

«Да, чума подтвердилась. Откуда она пришла, мы не знаем. У нас в Амурской области ее никогда не было. Возможно с Китая кто-то привез. Либо из-за наводнения она у нас появилась, но этот вариант менее вероятный, так как тогда чума не только в Усть-Ивановке должна быть, течение бы и в другие населенные пункты ее занесло», - рассказал глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

Население села оповестили о случившемся. Предприняты все возможные меры для того, чтобы чума не распространилась дальше. Запрещен перегон животных, реализация мясной продукции и кормов, проводится масштабная дезинфекция территории. Людям, проживающим в селе и имеющим в хозяйстве свиней даже запретили ходить в гости друг у другу, добавил Александр Викторович.