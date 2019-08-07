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7августа
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сегодня, 19:14 1

Треть образовательных организаций Приамурья прошла приемку к учебному году

Треть образовательных организаций Приамурья прошла приемку к учебному году

В амурских образовательных организациях продолжается приемка к новому учебному году. Всего межведомственными комиссиями будет проверено 455 учреждений. Пока полную готовность к встрече детей 1 сентября демонстрируют 30 % организаций.

В их числе и школа-интернат №10 города Белогорска, в которой 7 августа работали представители регионального министерства образования и науки.

Помимо ведения документации и материально-технического оснащения коррекционной школы особое внимание специалистами уделено организации системы безопасности. Для создания надежных условий пребывания воспитанников выделено около 1 миллиона рублей (всего на подготовку к новому учебному году предусмотрено 2,5 миллиона рублей). На эти средства в учебных корпусах заменены оконные блоки, обновлено электрооборудование в пищеблоке, оптимизирована работа противопожарного оборудования. Контроль за порядком в школе осуществляет вневедомственная охрана.

Члены комиссии по приемке образовательной организации отметили высокий уровень подготовки учреждения к новому учебному году. Претензий и нареканий в ходе проверки не возникло, сообщает региональный минобр.

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#образование

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    31 минута назад

    В России 26% детей живут за чертой бедности. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране - всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже.

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