Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: выплата пенсий подтопленцам

8 августа в утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о выплатах пенсий пострадавшим от паводка амурчанам с управляющим Отделением Пенсионного фонда по Амурской области Еленой Гончаровой и главным специалистом по корпоративным коммуникациям УФПС Амурской области Галиной Ефимовой. Ведущие эфира Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию радио «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».