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сегодня, 19:05 0

Полиция больше года ищет жителя Шимановска

Полиция больше года ищет жителя Шимановска

УМВД России по Амурской области разыскивает Леженкова Владимира Александровича 1988 года рождения. Утром 30 июня 2018 года мужчина вышел из дома в Шимановске и не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Мужчина на вид худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза зеленые, рост 170 сантиметров.

Был одет в костюм спортивный темно-синий с красными рукавами, футболку синего цвета с рисунком белого цвета, кроссовки синего цвета на шнурках.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просятпозвонить по телефонам: 8(4162)59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, 8-914-382-29-61.

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