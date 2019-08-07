Полиция больше года ищет жителя Шимановска

УМВД России по Амурской области разыскивает Леженкова Владимира Александровича 1988 года рождения. Утром 30 июня 2018 года мужчина вышел из дома в Шимановске и не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Мужчина на вид худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза зеленые, рост 170 сантиметров. Был одет в костюм спортивный темно-синий с красными рукавами, футболку синего цвета с рисунком белого цвета, кроссовки синего цвета на шнурках. Всех, кому известно местонахождение мужчины, просятпозвонить по телефонам: 8(4162)59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, 8-914-382-29-61.

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#происшествия

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Екатерина PL