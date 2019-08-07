В Норске из 122 затопленных домов в 29 завершили аварийно-восстановительные работы

Сводная группировка спасателей МЧС России и других министерств и ведомств продолжает свою работу в селе Норск Селемджинского района. Спасатели оказывают адресную помощь населению, в первую очередь пожилым людям, многодетным семьям, чьи дома пострадали от воды: выносят на улицу мебель, доставляют продукты первой необходимости, очищают территории приусадебных участков от мусора, разбирают разрушенные водой конструкции, просушивают дома.

Из 122 подтопленных домов в 29 завершены аварийно-восстановительные работы. Вывезено более 200 кубометров мусора, просушено 11 домов. Врач специализированной пожарно-спасательной части Амурской области оказывает медицинскую помощь населению, проведена вакцинация 182 человек, из них 124 – местное население, 58 сотрудников МЧС России. Дорожные службы восстанавливают транспортное сообщение между населенными пунктами Норск и Февральск, открыть движение на этом участке планируется в ближайшие дни. Спасатели будут находиться в населенном пункте до полной стабилизации обстановки.

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#наводнение

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Екатерина PL