В Благовещенске на перекрестке погиб ребенок

В Благовещенске на перекрестке Калинина и Красноармейской произошла трагедия. По предварительным данным, сбит ребенок.

«Толпа стоит, очень маленькое тело накрыто черным пакетом или пленкой, кровь, плачут. Стоит автобус 31-й на аварийке – может, он проехал. Сзади стоит машина и еще автобус», – рассказывают очевидцы.

По информации тех, кто был на месте происшествия, погибла маленькая девочка. Ее сбил маршрутный автобус, когда она перебегала дорогу.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении ГИБДД, около 18 часов случилось автодорожное происшествие – наезд на пешехода, на месте работают сотрудники полиции. Подробности устанавливаются.

Фото: @autoroad.blg