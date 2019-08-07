В Благовещенске на перекрестке погиб ребенок
В Благовещенске на перекрестке Калинина и Красноармейской произошла трагедия. По предварительным данным, сбит ребенок.
«Толпа стоит, очень маленькое тело накрыто черным пакетом или пленкой, кровь, плачут. Стоит автобус 31-й на аварийке – может, он проехал. Сзади стоит машина и еще автобус», – рассказывают очевидцы.
По информации тех, кто был на месте происшествия, погибла маленькая девочка. Ее сбил маршрутный автобус, когда она перебегала дорогу.
Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении ГИБДД, около 18 часов случилось автодорожное происшествие – наезд на пешехода, на месте работают сотрудники полиции. Подробности устанавливаются.
Фото: @autoroad.blg
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