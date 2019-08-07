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7августа
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сегодня, 18:17 4

В Благовещенске на перекрестке погиб ребенок

В Благовещенске на перекрестке погиб ребенок

В Благовещенске на перекрестке Калинина и Красноармейской произошла трагедия. По предварительным данным, сбит ребенок.

«Толпа стоит, очень маленькое тело накрыто черным пакетом или пленкой, кровь, плачут. Стоит автобус 31-й на аварийке – может, он проехал. Сзади стоит машина и еще автобус», – рассказывают очевидцы.

По информации тех, кто был на месте происшествия, погибла маленькая девочка. Ее сбил маршрутный автобус, когда она перебегала дорогу.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении ГИБДД, около 18 часов случилось автодорожное происшествие – наезд на пешехода, на месте работают сотрудники полиции. Подробности устанавливаются.

Фото: @autoroad.blg

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#дети #ДТП

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В Благовещенске автобус сбил пешехода и уехал
Комментарии
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  • Dofin 78

    Dofin 78
    1 час назад

    Только что проезжал там. Как так то? Похоже Крета притормозила, пропуская ребёнка, а автобус несся выпучив зенки, и толкнул машину на ребенка?

  • тт

    тт
    35 минут назад

    ;((, трагедия

  • Одногруппник

    Одногруппник
    25 минут назад

    Горе родителям! Соболезнования!

  • Driver777

    Driver777
    11 минут назад

    Спросил у того,кто был на маршруте.Он через 2 выпуска сзади ходил.Села к нему пассажирка с того пазика,там дедок за рулём давно уже катается.Пропустил он там 2 девчёнок,и поехал,а откуда эта взялась и не видно было.

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