В Амурской области выявлено три факта нарушения сухого закона

Границы определены соответствующим распоряжением губернатора Приамурья. Полный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с режимом ЧС введен в Селемджинском и Мазановском районах, некоторых селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также на ряде улиц Белогорска и Свободного.

31 июля в селе Молчаново Мазановского района местный житель продал бутылку водки на дому. В отношении него сотрудники полиции составили три протокола об административных правонарушениях – за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена и за незаконную розничную продажу алкогольной продукции физическим лицом. Материалы направлены в Мазановский районный судебный участок и управление Роспотребнадзора Амурской области для принятия решений.

3 августа в селе Новокиевский Увал составили протокол в отношении продавца торговой точки, которая продавала пиво в период ЧС. Материал направлен в мировой суд.

6 августа в Белогорске полицейские выявили факт продажи алкогольной продукции в магазине. Работница торговой точки также продала пиво. В отношении женщины составили протокол, сообщает управление МВД России по Амурской области.