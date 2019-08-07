В Благовещенске закроют для движения часть Институтской и Дрогошевского

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9 августа в Благовещенске частично закроют для движения транспорта улицу Институтскую и Дрогошевского. На участках проведут ремонты. Автомобилистов просят выбрать другие маршруты.

9 августа в 23:00 до 10 августа 6:00 в Благовещенске ограничат движение на улице Дрогошевского между Театральной и Чайковского. Объезд будет осуществляться со стороны перекрестка Соколовская – Чайковского. Участок закрывают в связи с ремонтом железнодорожных путей.

В этот же день перекроют улицу Институтскую между Василенко и Студенческой. Ремонтные работы на этом участке будут проводиться до 20 августа. Автобусные маршруты изменят схемы движения. Схемы объезда опубликовала администрация Благовещенска.

Маршруты № 4, 44, 36, 11, 46с:

Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – Василенко – Воронкова.

Маршрут № 30:

Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – Василенко – Воронкова – далее по маршруту.

Маршрут № 2к:

Игнатьевское шоссе – Василенко – Воронкова – далее по маршруту.

Маршрут № 12:

Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – далее по маршруту.