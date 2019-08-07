В Зейском заповеднике появился зал экологического просвещения

Фото: Туристско-информационный центр Амурской области

В Зейском заповеднике заработал зал экологического просвещения. При поддержке ПАО «РусГидро» помещение отреставрировали и преобразовали в кабинет с новейшим мультимедийным и звуковым оборудованием.

Теперь здесь проводят интерактивные занятия, мастер-классы, конкурсы для детей, а также научные конференции, семинары, круглые столы для взрослого населения. Иногда помещение используют как кинотеатр или выставочный зал.

У сотрудников заповедника появилась возможность проводить работу по экологическому просвещению именно в здании заповедника для разной аудитории. Мамы с малышами могут посещать мастер-классы, младшие и средние школьники – увлекательные занятия о дикой природе. Старшеклассники могут собраться на импровизированный концерт бардовской песни, а педагоги – на круглый стол по обмену опытом.

«В нынешний век информационных технологий экологическое образование становится все более важным, особенно в среде молодого поколения. На базе заповедника мы проводим многофункциональные занятия. Одно из самых интересных – интерактивный урок на тему, как определить следы обитателей Зейского заповедника. Ребятам раздают слепки лап и копыт диких животных, которые нужно прислонить к кинетическому песку. В результате получается четкий отпечаток. По нему можно узнать, кто именно прошел по лесной тропе. Детям очень нравится такой вид дополнительного обучения», – рассказала замдиректора по экологическому просвещению Зейского государственного природного заповедника Анна Колмыкова.

Слепки лап и копыт изготовлены по специальному заказу в Красноярском заповеднике. Дидактический материал сделан из дуба и смолы в натуральную величину. Зейский заповедник обменивается опытом со многими организациями по охране природы. В апреле совместно с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы России и ассоциацией заповедников Дальнего Востока провели ряд мероприятий, посвященных международному году Лосося. В городе Зея организовали фестиваль воздушных змеев, где около 400 жителей города запустили в небо символ праздника.

Реальных следов диких обитателей в Зейском заповеднике десятки тысяч. На охраняемой территории живут лось, изюбр, косуля, кабарга, рысь, бурый медведь, росомаха, соболь и другие. Одним из удивительных животных является бурозубка. Млекопитающее имеет сходство с обычной мышью и весит всего 3 грамма. Чтобы не погибнуть, питается насекомыми и мелкими лягушками через каждые 2-3 часа. Посетители заповедника могут встретить ее в естественной среде обитания при изучении специальных маршрутов.

Для того чтобы детям наглядно показать изученный материал на базе заповедника, сотрудники Зейского заповедника совместно с ПАО «РусГидро» организовали экологическую тропу длинной 3 километра. Здесь можно познакомиться с флорой и фауной охраняемой территории.

Кроме нового зала в государственном природно-охранном учреждении работает «Заповедный класс». Это специально оборудованная игровая зона для детей младшего возраста. Для старших и средних школьников есть зона научных исследований природы, укомплектованная всем необходимым оборудованием. Класс подарили энергетики на пятидесятилетие заповедника в 2013 году.

Почти 30 лет в здании заповедника работал музей природы. В настоящее время показ экспозиций приостановлен. Помещение нуждается в ремонте и реставрации экспонатов. В будущем планируется полностью изменить экспозицию, сделать её максимально доступной, чтобы посетители могли не только смотреть, но и трогать экспонаты руками, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.