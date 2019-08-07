Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:28 0

Благовещенцам, чьи дома пострадали от ливня, начали выплачивать деньги

Благовещенцам, чьи дома пострадали от ливня, начали выплачивать деньги

В Благовещенске жителям затопленных после дождя домов начали оказывать материальную помощь. Единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей уже перечислена владельцам 15 домовладений. В ближайшие дни выплаты поступят на счета еще порядка ста человек. Средства на эти выплаты выделены областным бюджетом.

Режим ЧС в связи с проливным дождем был объявлен в амурской столице ещё 17 июля, после введения регионального режима ЧС – ещё и в связи с подъёмом уровня рек на территории Благовещенска.

Несмотря на то что удалось не пустить паводковые воды в жилые дома благовещенцев, а последний сильный дождь прошёл 2 августа, ежедневно в администрации города принимают от 60 до 100 заявлений от горожан. В отдельные дни поступает и до 200 заявлений.

Жители города жалуются на воду в подполье, котельных, на затопленные огороды, пишут заявления на получение выплат на несовершеннолетних детей. Ежедневно от 6 до 10 рабочих групп комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате ЧС, выезжают на каждый указанный адрес для составления акта. В среднем подтверждается подтопление грунтовыми и дождевыми водами не более 15 % домов от заявленного количества.

Единовременная материальная помощь предоставляется за подтопленное строение гражданам, постоянно проживающим в жилом помещении и являющимся его собственниками. Подтопленным считается помещение при подъёме воды выше уровня пола. Другими словами, выплаты гражданам, не являющимся собственниками (родственники, арендаторы), а также по тем домам, где вода зашла в погреб, подвальные помещения, надворные постройки, не предусмотрены.

По информации мэрии, единовременная материальная помощь также будет выплачиваться в случае утраты урожая на приусадебных участках. При этом в категорию граждан, которые могут рассчитывать на данную выплату, не попадают владельцы садовых и дачных участков.

Просмотров всего: 199

#ЖКХ #погода

распечатать


Общество

Дожди в Амурской области прекратились: прогноз погоды на 8 августа
Общество

При подготовке к отопительному сезону в Приамурье сэкономили 6,5 миллиона

Происшествия

На Приморский край надвигается тропический шторм «Франциско»
Наводнение 2019 1

Под водой: железнодорожную ветку к Благовещенской ТЭЦ затопило
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь