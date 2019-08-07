Благовещенцам, чьи дома пострадали от ливня, начали выплачивать деньги

В Благовещенске жителям затопленных после дождя домов начали оказывать материальную помощь. Единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей уже перечислена владельцам 15 домовладений. В ближайшие дни выплаты поступят на счета еще порядка ста человек. Средства на эти выплаты выделены областным бюджетом.

Режим ЧС в связи с проливным дождем был объявлен в амурской столице ещё 17 июля, после введения регионального режима ЧС – ещё и в связи с подъёмом уровня рек на территории Благовещенска.

Несмотря на то что удалось не пустить паводковые воды в жилые дома благовещенцев, а последний сильный дождь прошёл 2 августа, ежедневно в администрации города принимают от 60 до 100 заявлений от горожан. В отдельные дни поступает и до 200 заявлений.

Жители города жалуются на воду в подполье, котельных, на затопленные огороды, пишут заявления на получение выплат на несовершеннолетних детей. Ежедневно от 6 до 10 рабочих групп комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате ЧС, выезжают на каждый указанный адрес для составления акта. В среднем подтверждается подтопление грунтовыми и дождевыми водами не более 15 % домов от заявленного количества.

Единовременная материальная помощь предоставляется за подтопленное строение гражданам, постоянно проживающим в жилом помещении и являющимся его собственниками. Подтопленным считается помещение при подъёме воды выше уровня пола. Другими словами, выплаты гражданам, не являющимся собственниками (родственники, арендаторы), а также по тем домам, где вода зашла в погреб, подвальные помещения, надворные постройки, не предусмотрены.

По информации мэрии, единовременная материальная помощь также будет выплачиваться в случае утраты урожая на приусадебных участках. При этом в категорию граждан, которые могут рассчитывать на данную выплату, не попадают владельцы садовых и дачных участков.