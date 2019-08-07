Люди в Китае спасаются от наводнения в ковшах экскаваторов

В китайской провинции Хэйлунцзян – сильное наводнение. Из берегов вышел правый приток Сунгари – небольшая речка Ашихэ. Об этом сообщает провинциальный департамент метеорологии в Харбине.

На кадрах любительской видеосъёмки видно, что затоплены пригороды столицы Хэйлунцзян. Вода пришла так быстро, что многие люди не успели покинуть дома. Спасателям приходится вытаскивать их через окна. Затем людей сгружают в огромные ковши погрузчиков и перевозят на высокие места.

Поднимающаяся вода в Сунгари уже подтапливает дороги, электрические подстанции, поля. В населённых пунктах вдоль по течению этой реки армия приведена в повышенную готовность. Военнослужащие в круглосуточном режиме сооружают защитные дамбы из мешков с песком. Около города Тунцзян, где Сунгари впадает в Амур, уровень воды вплотную подошёл к критическим значениям.

«В связи со сложившейся неблагоприятной паводковой ситуацией, в районе Тунцзяна объявлен 4-й (самый высокий) уровень опасности. Запрещена рыбалка и любой вид деятельности на воде. Населенные пункты и жилые дома, расположенные в зоне подтопления, должны быть эвакуированы, в этих зонах вдоль противопаводковых дамб должны остаться люди, которые ведут борьбу с наводнением», – говорится в сообщении командного пункта по борьбе с паводками народного правительства города Тунцзян.

Между метеослужбами российского Дальнего Востока и китайской провинции Хэйлунцзян действует соглашение об обмене гидрологической информацией. Однако пока каких-либо тревожных сведений из КНР по официальным каналам не поступало.

«По сводке, представленной китайскими гидрологическими постами, ожидаемый объём стока Сунгари остался неизменным – около 7-8 тысяч кубических метров в секунду. Какие-либо другие подробности они нам сообщать не обязаны. По уточнённым данным гребень паводка у Хабаровска мы ждём 12-14 августа с уровнями 550-600 сантиметров, – прокомментировала начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева. – Тревожит тайфун «Франциско». Он уже над Японией. 8-9 августа он выйдет на южное Приморье. Притокам Амура напрямую этот тропический циклон воды вряд ли добавит. Но он вызовет фронтальные разделы над территориями Хабаровского края, ЕАО, китайской провинции Хэйлунцзян. Это приведёт к ливневым дождям локального характера, временами очень сильным с выпадением до 50 мм осадков».

Более точный прогноз, как отразится приближение тайфуна «Франциско» на поводковой ситуации на Амуре, специалисты рассчитают по мере его прохождения по территории российского Дальнего Востока.

По информации ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на китайские соцсети и информацию провинциального департамента метеорологии в г. Харбине.