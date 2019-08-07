В АОКБ отделение ЭКО оказалось под угрозой из-за устаревшего оборудования

7 августа в на заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области рассмотрели вопрос демографического развития региона и реализации прав амурчанок на ЭКО. В ходе заседания выяснилось, что отделению вспомогательных репродуктивных технологий областной клинической больницы необходимо около 30 миллионов рублей, чтобы заменить устаревшее оборудование. Его не обновляли с момента основания отделения.

Этот и еще несколько вопросов, среди которых неравномерное распределение квот между областной клинической больницей и клиникой «АмурМед», из-за которого в последней образовалась очередь на 2020 год, рассмотрели депутаты совместно с представителями областного здравоохранения, Благовещенской городской клинической больницы, а также сотрудниками Амурской областной клинической больницы и частного бизнеса, которые предоставляют услуги ЭКО. Экспертом на заседании выступил Владимир Щиголев. Он занимается ЭКО и проблемами репродуктивной системы, был экспертом Всемирной организации здравоохранения.

«Наше отделение было открыто в 2012 году и входило в структуру отделения платных услуг областной больницы. Была подготовлена небольшая территория и куплен минимум оборудования, на котором мы работаем до сегодняшнего дня. Мы планировали обслуживать до 100 случаев в месяц. В 2013 году ЭКО вошло в структуру ОМС и количество желающих получить услугу увеличилось в разы.

Оборудование куплено в 2010 году. За 8-9 лет один раз нам ФОМС купил в прошлом году 2 криохранилища, которые никоим образом не улучшают качества работы отделения. Да, мы можем оказывать услугу по хранению, но к ЭКО это никакого отношения не имеет. Инкубаторы даже не морально устаревшие, таких моделей уже просто не существует в природе. Никто не хочет их обслуживать, потому что к ним страшно подойти. Любой сбой в моем отделении приведет к полной его остановке. Мы неоднократно обращались в президентский фонд, в фонд правительства России, мы оставляем какие-то заявки и на этом все заканчивается», – рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Амурской областной клинической больницы Наталья Хамула.

Кроме того, заявила заведующая отделением, из-за введения плановости, областная больница не может вовремя получить деньги на уже оказанные услуги, которые вышли за пределы поквартального плана, и получает миллионные недостачи.

«У нас разные цифры с ФОМС. Мы теряем деньги, у нас большие убытки. Я взяла распечатку у экономистов, у нас 36 неоплаченных случаев. Это люди, которые прошли полный курс лечения, имеют нашу выписку, но денег областная больница не получила, потому что эти случаи пошли сверх объема, а это миллионы. Мы писали письмо, чтобы нам отменили это поквартальное распределение. Не возможно предсказать, сколько человек придет. Нельзя конкретно, например, 22 человека принять в месяц. В один будет 12, в другой – 50, это специфика. Просили, оплачивайте нам по факту», – добавила Наталья Хамула.

Инициативу отмены поквартального плана поддержала представитель клиники «Амурмед», которая предложила также определить четкие критерии распределения объемов квот между «Амурмедом» и областной клинической больницей. В «Амурмед» направляется почти в 3 раза меньше квот, из-за чего в клинике появилась очередь до 2020 года. Так, на июль 2019 года 119 поступивших женщин имеют подписанные направления на ЭКО, 48 из них смогут реализовать направления в 2019 году, остальные только в 2020-м.

На заседании комиссии пришли к выводу, что причина наплыва женщин в частный медицинский центр и их оттока из государственного учреждения кроется в старом оборудовании и недостаточно комфортабельных условий для пребывания амурчанок в областной больнице по сравнению с клиникой.

Эффективность ЭКО в Амурской области составляет более 30 процентов, уравниваясь со средним показателем по стране в целом. Рождаемость с участием ЭКО занимает 2 процента от всех родов в Амурской области.

В Приамурье в этом году сделано на 24 процента меньше процедур ЭКО, чем в аналогичный период прошлого года. На 2019 год утвержден план в 415 процедур.

«Это связано с тем, что введен соответствующий коэффициент, он установлен программой государственных гарантий, согласно ему на 1 застрахованное лицо в области может быть выполнено не более 415 процедур. Поэтому объем квот был снижен, и снижено количество процедур, хотя свои нормативы оба центра наши выполнили на 50-60 процентов», – отметили на заседании.

«По официальной статистике, ежегодный темп естественной убыли в регионе составляет 1,5 тысяч человек, это не считая миграции. Учитывая те коэффициенты, которые существуют, что бесплодие встречается от 6 до 20 процентов случаев, и применив их к жительницам амурской области, к тем, которые находятся в репродуктивном возрасте, от 9 до 28 тысяч у нас имеют потенциальный диагноз бесплодия», – сообщила Наталья Хамула.

На заседании отметили, что очень мало женщин на ЭКО в областной центр направляют из районов. В районных медучреждениях плохие условия для того, чтобы сделать обследование для последующего ЭКО, поэтому зачастую женщинам приходится тратить дополнительные деньги на дообследования, такие траты не всем доступны.

«Интересная информация, география откуда женщин отправляют на эко. Сразу скажу, что здесь нет Михайловского района, я так понял, что жительницы не нуждаются в эко, знают или не знают, но там один гинеколог, вместо 2-3 положенных. Также, например, Екатеринославка ­– население 24 тысячи, всего 1-2 дают в течение года. Больше всего дает Благовещенск, Благовещенский район и Белогорск, остальные очень мало готовят, как будто не слышали или не хотят.

Обратите внимание еще: сделали эко, а на учет берут в 10, 11,16 недель, Тында, например, даже в 17 недель взяла. Каким образом можно коррегировать последствия на таком сроке и планировать течение беременности, потому что беременность после эко имеет высокие риски, то есть опаздывают. Было такое оправдание, допустим, в Москве делают эко, пока доедут до той же Тынды, но не 17 же недель они едут», – рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Амурской областной клинической больницы.

По итогу заседания комиссии был принят проект решения. Рекомендовано областному минздраву пересмотреть средства в госпрограмме «Развитие здравоохранения Амурской области» на модернизацию оборудования для отделения вспомогательных репродуктивных технологий областной клинической больницы, совместно с региональным фондом обязательного медицинского страхования рассмотреть вопрос о распределение объемов ЭКО поквартально, принимать плату поквартально в рамках выделенных объемов на 2019 год. Медицинском организация, осуществляющим ЭКО рекомендовано подавать списки беременных только после УЗИ контроля.