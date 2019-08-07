Высокий уровень Амура сказался на строительстве амфитеатра на благовещенской набережной

Перестраивать планы и вносить коррективы в работу пришлось подрядчикам, которые занимаются строительством амфитеатра на набережной Благовещенска. Причиной стали частые ливневые дожди и высокий уровень Амура.

Сейчас рабочие бригады занимаются установкой плит из светло-серого гранита, а к монтажу красного и черного приступят на следующей неделе. Из гранитных блоков трех цветов – темно-серого, красного и черного – будет выполнена сцена амфитеатра.

Также из гранита будут зрительские места в виде ступеней, монтаж которых уже завершается. Последним этапом будет проведено благоустройство территории.

Ход работ по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур на восьмом и девятом участках в среду, 7 августа, проинспектировала мэр города Валентина Калита, сообщает пресс-служба городской администрации.

Представитель подрядчика сообщил, что на данный момент на участках ведется монтаж гранитных блоков, карнизных камней, облицовочных плит, установка и бетонирование бордюрного камня, устройство основания под тротуарную плитку и дорожную одежду. Стилистика этих участков продолжает общую концепцию всей набережной: опоры наружного освещения, парапеты, элементы ландшафтного дизайна будут поддержаны и здесь.

«Отделочных работ впереди еще много, но как мы видим самая трудоемкая работа – установка гранита – завершается. К концу августа подрядчик приступит к асфальтированию проездов. Набережная реки Амур является любимым местом отдыха горожан и гостей столицы Приамурья, и этот участок не станет исключением. Но не надо забывать, что в первую очередь, наша набережная выполняет функцию гидротехнического защитного сооружения и не дает Амуру зайти в город Благовещенск при подъеме воды, поэтому главная задача подрядчика – все работы по берегоукреплению сделать максимально качественно и в срок», - подчеркнула мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Для освещения участков набережной от улицы Пионерской до улицы Театральной устанавливаются опоры из чугунного литья, которые были изготовлены в городе Касли – всего 42, проводятся пусконаладочные работы. Также на участках будут установлены камеры видеонаблюдения.

На завершение работ на 8 и 9 участках выделено 654,6 миллиона рублей – в основном это средства федерального бюджета. Все работы будут завершены до конца ноября 2019 года.