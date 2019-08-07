Жители Чигирей останутся без света

С 7 по 9 августа энергетики будут проводить работы по реконструкции высоковольтной линии мощностью 10 киловатт. Подача электроэнергии будет прекращена в указанные дни с 9.00 до 14.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

Временные трудности жизни без электронергии ощутят жители улиц Василенко, Тамбовская, Сталинградская, Красивая, Планеристов, Золотая, Крылатская, Осенняя, Веселая, Триумфальная, Спортивная, Лучезарная, Привольная, Центральная, переулка Русский.

«Чигири сегодня очень плотно застраиваемый населенный пункт, там много заявителей на подключение домов к электроэнергии. Возможности линии ограничены. Поэтому запланирована реконструкция», – сообщили в пресс-службе «Амурских электрических сетей».

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к неудобствам. "Чтобы обеспечить надежность электроснабжения и качество электрической энергии, мы обязаны поддерживать состояние электрической сети и всего комплекса в надлежащем состоянии. Следить за исправностью и целостностью опор, провода, изоляции. Также мы подключаем много новых потребителей. Поэтому мы не только ремонтируем существующие сети, но и проводим реконструкции в целях технологического присоединения новых потребителей", - комментирует директор "Амурских электрических сетей" Евгений Семенюк.