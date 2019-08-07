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7 августа 16 часов: уровень рек в Амурской области

7 августа 16 часов: уровень рек в Амурской области
Фото: Амур.инфо

Гребень зейского паводка вышел за пределы Приамурья. Но сложная гидрологическая обстановка сохраняется. В бассейне Селемджи наблюдается незначительный подъем уровня воды. В нижнем ее течении в районе села Богословка – спад на 34 сантиметра в сутки. 8 и 9 августа на Зее и Селемдже существенных изменений не прогнозируется.

В районе села Иннокентьевка уровень воды к полудню 7 августа опустился до 876 сантиметров. Этот показатель на 26 сантиметров превышает отметку неблагоприятного явления, равную 850 сантиметрам. Согласно прогнозу амурского ЦГМС, 8 и 9 августа на участке Джалинда – Сергеевка существенных изменений не произойдет, а на участке Черняево – Иннокентьевка продолжится спад – на 0,1–0,6 метра.

В районе Благовещенска уровень воды в Амуре на утро среды, 7 августа, составил 398 сантиметров. Это на 112 сантиметров меньше уровня выхода воды на пойму, которая равна 510 сантиметрам. За минувшие сутки Амур стал ниже на 36 сантиметров.

Уровень воды в реках Амурской области на 16 часов 7 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 156

+2

Амур

Джалинда

8:00 214

+3

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 200

-4

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 257

-16

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 268

-1

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 398

-36

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 709

-46

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 571

-50

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 555

-40

580

650

750

833

610

Амур

Иннокентьевка

8:00 880

12:00 876

-8

-4 за 4 ч

640

850

930

1083

888

Зея

Мазаново

8:00 359

-8

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 444

+4

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 742

+3

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 609

12:00 607

-23

-2 за 4 ч

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 427

-41

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 605

12:00 602

-7

-3 за 8 ч

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 404

16:00 408

-1

+4 за 8 ч

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 706

16:00 708

+1

+2 за 8 ч

Селемджа

Экимчан

8:00 81

+10

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 149

+5

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 465

+1

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 546

-34

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 339

+27

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 310

+10

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 283

-9

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 495

-2

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 121

-15

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 272

12:00 268

-14

-4 за 4 ч

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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