7 августа 16 часов: уровень рек в Амурской области

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Гребень зейского паводка вышел за пределы Приамурья. Но сложная гидрологическая обстановка сохраняется. В бассейне Селемджи наблюдается незначительный подъем уровня воды. В нижнем ее течении в районе села Богословка – спад на 34 сантиметра в сутки. 8 и 9 августа на Зее и Селемдже существенных изменений не прогнозируется.

В районе села Иннокентьевка уровень воды к полудню 7 августа опустился до 876 сантиметров. Этот показатель на 26 сантиметров превышает отметку неблагоприятного явления, равную 850 сантиметрам. Согласно прогнозу амурского ЦГМС, 8 и 9 августа на участке Джалинда – Сергеевка существенных изменений не произойдет, а на участке Черняево – Иннокентьевка продолжится спад – на 0,1–0,6 метра.

В районе Благовещенска уровень воды в Амуре на утро среды, 7 августа, составил 398 сантиметров. Это на 112 сантиметров меньше уровня выхода воды на пойму, которая равна 510 сантиметрам. За минувшие сутки Амур стал ниже на 36 сантиметров.

Уровень воды в реках Амурской области на 16 часов 7 августа