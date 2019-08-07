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7августа
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сегодня, 16:48 0

В Амурской области выплаты за первенцев уже получили больше 2 300 семей

В Амурской области выплаты за первенцев уже получили больше 2 300 семей
Фото: pixabay.com

В правительстве Приамурья обсудили, как реализуется на территории региона национальный проект «Демография». В его основе лежат пять областных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни».

По проекту поддержки семей при рождении детей амурские семьи начали получать выплаты за рождение первенцев. В 2019 году предусмотрено финансирование – больше 311 миллионов рублей. По данным на конец июня, 2 310 амурских семей уже получили более 164 миллионов рублей. Ежемесячную выплату по рождении третьего или последующих детей получили 4 445 семей на 4 748 детей.

Что касается проекта «Старшее поколение», в Амурской области проводится диспансеризация взрослого населения. По данным 2018 года, диспансеризацию прошло более 57 тысяч амурчан старше 60 лет. Профосмотры – 15 614 пожилых людей.

«В планах к 2024 в Приамурье открыть 28 гериатрических коек, включая 5 коек гериатрического отделения на базе Благовещенской городской клинической больницы, 4 койки дневного стационара в поликлинике Благовещенска и 27 кабинетов врача-гериатра, 9 из них уже работают в медучреждениях области», – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Для доставки амурчан старше 65 лет, проживающих в селах, в июля в учреждения соцзащиты передано 10 автомобилей.

По проекту «Спорт – норма жизни» в 2019 году планируется оснастить 8 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО. До 2023 года будут оснащены еще 13 площадок. Как рассказал исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту области Евгений Лобанов, ведутся подготовительные работы по созданию мини-футбольного поля в селе Екатеринославка.

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#здоровье #соцзащита #спорт

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