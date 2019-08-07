Зейский паводок сместился за пределы Амурской области

Согласно информации Амурского ЦГМС, гребень зейского паводка вышел за пределы Приамурья. По данным регионального правительства, сложная гидрологическая обстановка сохраняется.

На Амуре от Игнашино до Джалинды сохраняется незначительный подъем уровней воды на два-три сантиметра в сутки, а ниже по течению на участке между селами Черняево и Иннокентьевка наблюдается устойчивый спад – на 0,1–0,5 метра в сутки. Сохраняется выход воды на пойму в районе сел Константиновка и Иннокентьевка – на 0,7–2,4 метра.

В районе Благовещенска уровень воды в Амуре на утро среды, 7 августа, составил 398 сантиметров. Это на 112 сантиметров меньше уровня выхода воды на пойму, которая равна 510 сантиметрам. За минувшие сутки Амур стал ниже на 36 сантиметров.

В районе села Иннокентьевка уровень воды к полудню 7 августа опустился до 876 сантиметров. Этот показатель на 26 сантиметров превышает отметку неблагоприятного явления, равную 850 сантиметрам. Согласно прогнозу амурского ЦГМС, 8 и 9 августа на участке Джалинда – Сергеевка существенных изменений не произойдет, а на участке Черняево – Иннокентьевка продолжится спад – на 0,1–0,6 метра.

Пойма реки Зеи в районе села Белогорье затоплена на глубину 0,5 метра. В районе села Мазаново и на участке Белогорье – Благовещенск отмечается спад воды на 0,1–0,4 метра за сутки. В районе Благовещенска за минувшие сутки вода в Зее упала на 41 сантиметра, до отметки 427 сантиметров. Пойма равна 450 сантиметрам.

В бассейне реке Селемджи наблюдается незначительный подъем уровня воды на 1–27 сантиметров в сутки. А в нижнем ее течении в районе села Богословка – спад на 34 сантиметров в сутки. Утром 7 августа уровень воды опустился до 546 сантиметров (пойма – 580 сантиметров). В ближайшие дни, 8 и 9 августа, на реках Зея и Селемджа существенных изменений не прогнозируется. Возможны колебания уровней воды до 0,3 метра.

Уровень реки Томь в районе Белогорска превышает отметку опасного явления. Пойма реки затоплена на глубину 0,8–1,1 метра. В среду, 7 августа, с 8 до 12 часов вода поднялась на 2 сантиметра, достигнув отметки 406 сантиметров при уровне опасного явления 400 сантиметров. С 8 по 10 августа в районе Белогорска возможен дополнительный подъем воды в Томи на 0,1 метра.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области рассказали, что делать после ухода воды: