Благовещенцы пытаются спасти собак, привязанных на затапливаемых дачах

Неравнодушные благовещенцы забили тревогу – в районе второго Владимировского озера люди увидели собак, оставленных на привязи на дачных участках. Участки топит, а люди переживают за брошенных в беде животных и просят помощи в их спасении.

«Срочно. Собираем группу людей, которые смогут помочь отпустить собак с цепи, иначе утонут. Просим откликнуться тех сегодня, у кого есть машина, и просто нужны люди, чтобы помочь. 8-924-841-02-87», – такое сообщение появилось 7 августа в одном из зоозащитных аккаунтов Благовещенска.

Как рассказала женщина, увидевшая привязанных собак, участки находятся в районе поворота на Каникурган за вторым Владимировским озером. «По правой стороне вода. 1, 2, 3 сады подтоплены. Там собаки привязаны, они воют, плачут. Надо спасать животных», – сказала амурчанка.