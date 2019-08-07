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сегодня, 16:30 0

В Циолковском открыли приют для животных

В Циолковском открыли приют для животных

В космическом городе Циолковский построили первый приют для безнадзорных собак. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава Сергей Левицкий.

«Построено 8 клеток для собак, есть территория для выгула, организован ветеринарный кабинет. Уже отловлены 15 собак, с которыми работает персонал, а именно ветеринар и рабочий по выгулу и кормлению собак», – рассказывает глава Циолковского. Питание у животных двухразовое. «Садик нам очень хорошо помогает, молодцы, спасибо им», – звучит в опубликованном видео.

Корреспонденту Амур.инфо Сергей Левицкий рассказал, что все работы выполнены исключительно за счет жителей, предпринимателей. Они помогли с материалами для вольеров. «Мы по закону не имели права тратить деньги из бюджета. Приют был построен за счет пожертвований людей, предпринимателей», – пояснил глава города.

Вольеры для собак построили на территории муниципального предприятия ЦГСК (Циолковский городской сервисный комплекс). В будущем приют планируют расширить, чтобы содержать здесь около 50 собак. При этом принимать животных у населения пока не планируют – главное, решить проблему бродячих животных, говорит Сергей Левицкий.

Первые 15 животных отловили на средства, полученные из областного бюджета. На отлов и содержание собак было выделено 320 тысяч рублей. Ловили животных силами сотрудников этого же муниципального предприятия.

Под публикацией в Инстаграме жители Циолковского уже начали оставлять сообщения. «Здорово! Может, теперь меньше бродячих собак будет бегать по городку», – радуются горожане. Другие просят решить проблему со сворой собак во дворе.

Свое мнение высказали и зоозащитники. «Приют это очень здорово! Но вот со стерилизацией надо решать вопрос в первую очередь! В противном случае есть все шансы получить прирост обитателей в геометрической прогрессии», – пишут представители организации «Горячие сердца».

Сам Сергей Левицкий взять собаку из приюта не планирует. «Брать в квартиру – это неправильно. В частный дом можно. А в квартиру – это же хлопоты для соседей, и для собаки в таких условиях не совсем правильно. С удовольствием взял бы, но квартира небольшая, поэтому нет, не планирую», – ответил корреспонденту Амур.инфо Сергей Левицкий.

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#животные #Циолковский

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