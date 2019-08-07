В Благовещенске стреляли в собаку (видео)

В руки благовещенских волонтеров попал раненый щенок. Горожане утверждают, что в собаку стреляли в районе Черемушек – именно там нашли животное. Щенка по кличке Оскар доставили в ветеринарную клинику. Там рассказали, что таких пациентов к ним в последнее время привозят часто.

«Щенок с многочисленными ранениями. Бедный ребёнок, он просто скелетик, вздрагивает от всего, боится. На теле малыша множество шрамов, рубцов, под мышками свежие раны, много швов наложили доктора. Обработки и уколы получает каждый день. Это ж как надо было так издеваться над бедным щенком, как в живую мишень в него стреляли», – рассказала волонтер Ирина Полякова.

На вид щенку около полугода, он сильно истощен, запуган. Сейчас угрозы жизни собаки нет. Пока Оскар находится в ветеринарной клинике. Там отмечают, что собак с пулевыми ранениями в последнее время привозят часто.

«Оскару еще повезло. Бывает, что привозят собак, которыми стреляли в глаза», – говорят врачи.

Волонтеры просят помочь оплатить лечение собаки и ищут хозяев для щенка. Кроме того, нужен желейный корм. Связаться с волонтером Светланой, которая занимается щенком, и предложить свою помощь можно по телефону: 8-924-841-02-87. К этому номеру привязана карта Сбербанка.

Тем временем у организации, которая занималась в Благовещенске отловом животных, закончился контракт. Волонтеры благовещенского фонда помощи животным «Горячие сердца» поймали 46 бездомных собак, которых сейчас содержат на территории фонда.