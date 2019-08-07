Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 2

Экс-мэра Свободного будет защищать адвокат из московского правового центра «Человек и закон»

Экс-мэра Свободного будет защищать адвокат из московского правового центра «Человек и закон»
Фото: www.instagram.com/chelovekizakonpc

Адвокат правового центра «Человек и закон» Евгений Эрлихман прибыл из Москвы в Амурскую область. Он будет защищать в суде экс-мэра Свободного Юрия Романова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В целом Юрия Романова в суде защищают три адвоката. В инстаграм-аккаунте правового центра «Человек и закон» сообщается, что «сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

05.08.2019 г. адвокат «Человек и Закон» Эрлихман Евгений прибыл в Свободненский городской суд Амурской области и приступил вместе с другими адвокатами Донцовым Д.А. и Ковалёвым П.А. к защите бывшего главы Свободненского района Романова Юрия Павловича, обвиняемого по ч.2 ст.285 УК РФ. Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого. ⚔️🔥🏛 адвокаты программы «Человек и Закон» 8(495)6460697 #амур #россия #москва #адвокаты #человекизакон #свободный

Публикация от Человек и Закон (@chelovekizakonpc)

Евгений Эрлихман ранее работал в органах внутренних дел РФ. Юридический стаж – свыше 18 лет. Состоит в Адвокатской палате города Москвы. С 2017 года работает в правовом центре «Человек и закон».

Еще один адвокат Юрия Романова – Дмитрий Донцов. В Амурской области он известен также как защитник жителей Тамбовского района, которые на Первом канале рассказали, что их детей перепутали в роддоме.

Фото: www.instagram.com/chelovekizakonpc

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении экс-мэра Свободного рассматривает Свободненский городской суд. Первое заседание состоялось 26 июля.

По данным следствия, в 2015 году глава города через начальника отдела администрации организовал приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество продали по заниженной цене. По предварительным данным, в результате незаконных действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей.

Юрий Романов не согласен с предъявленным обвинением. Он считает уголовное дело против него политическим. Подсудимому может грозить до 7 лет лишения свободы. Романова арестовали 12 октября 2018 года. Несколько раз ему продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Просмотров всего: 823

#закон #криминал #суды

распечатать


Происшествия 5

В Благовещенске камера наблюдения записала факт кражи (видео)
Происшествия

Амурчанка нанесла знакомому 9 ударов ножом, душила подушкой, но он выжил
Общество

Прокуратура: Приамурью нужна программа по созданию рабочих мест для осужденных
Происшествия 3

В Амурской области число тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на треть
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Sinner

    Sinner
    1 час назад

    пустая трата денег, Юрий Павлович!

  • Нур

    Нур
    10 минут назад

    Sinner

    пустая трата денег, Юрий Павлович!



    Да не скажите, думаю все разрулит и оправдают как невиновного.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь