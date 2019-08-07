Экс-мэра Свободного будет защищать адвокат из московского правового центра «Человек и закон»

Адвокат правового центра «Человек и закон» Евгений Эрлихман прибыл из Москвы в Амурскую область. Он будет защищать в суде экс-мэра Свободного Юрия Романова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В целом Юрия Романова в суде защищают три адвоката. В инстаграм-аккаунте правового центра «Человек и закон» сообщается, что «сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого».

Евгений Эрлихман ранее работал в органах внутренних дел РФ. Юридический стаж – свыше 18 лет. Состоит в Адвокатской палате города Москвы. С 2017 года работает в правовом центре «Человек и закон».

Еще один адвокат Юрия Романова – Дмитрий Донцов. В Амурской области он известен также как защитник жителей Тамбовского района, которые на Первом канале рассказали, что их детей перепутали в роддоме.

Фото: www.instagram.com/chelovekizakonpc

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении экс-мэра Свободного рассматривает Свободненский городской суд. Первое заседание состоялось 26 июля.

По данным следствия, в 2015 году глава города через начальника отдела администрации организовал приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество продали по заниженной цене. По предварительным данным, в результате незаконных действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей.

Юрий Романов не согласен с предъявленным обвинением. Он считает уголовное дело против него политическим. Подсудимому может грозить до 7 лет лишения свободы. Романова арестовали 12 октября 2018 года. Несколько раз ему продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу.