Дожди в Амурской области прекратились: прогноз погоды на 8 августа

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8 августа в Амурской области ночью переменно облачно, без осадков, туман. Ветер с севера, северо-востока разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит 13...18, местами по северу – 3...8 градусов.

Днем без осадков. Ветер тех же направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до 25...30, местами по северу до 20 градусов.

В Благовещенске осадков также не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет держаться в пределах плюс 14...16, днем – 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.