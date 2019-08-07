При подготовке к отопительному сезону в Приамурье сэкономили 6,5 миллиона

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В правительстве Амурской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному периоду. На сегодняшний день готовность коммунальной инфраструктуры составляет почти 64 %. Этот показатель лучше, чем на аналогичную дату 2018 года.

О ходе подготовки доложил министр ЖКХ области Сергей Гордеев. По состоянию на 18 июля текущего года из 171 конкурса объявлено 158, из них отыграно 124, заключено 72 контракта.

По итогам проведенных конкурентных процедур на 1 августа сэкономили 6,5 миллиона рублей областных средств. «Средства будут направлены на подготовку объектов ЖКХ в соответствии с дополнительной потребностью», – сказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

В области на складах теплоснабжающих организаций формируются запасы топлива. Угля уже подготовлено более 158 тысяч тонн (план – 439,2 тысячи тонн), мазута – 2,5 тысячи тонн (план – 11,2 тысячи тонн), дров – 0,8 тысячи тонн ( план – 3,6 тысячи тонн). Дополнительно заготовлено 1,1 тысячи тонн дров, находящихся на лесных делянах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Организация по поставке топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в области ведется согласно графику поставок», – отметил Сергей Николаевич.

«Подготовка к отопительному сезону – одна из главных наших задач. Готовность коммунальных объектов инфраструктуры и запасы топлива должны находиться под пристальным вниманием глав муниципалитетов. Осталось чуть больше месяца до начала отопительного периода, поэтому готовность к зиме будет рассматриваться на заседании правительства еженедельно», – отметил глава региона Василий Орлов.