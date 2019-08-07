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Двух девочек, пропавших в Свободном, нашли в Благовещенске

Двух девочек, пропавших в Свободном, нашли в Благовещенске
Фото: gzt-sv.ru

Девочки, пропавшие в Свободном, нашлись в Благовещенске. Их доставили в отдел полиции, сообщили Амур.инфо в пресс-службе УМВД России. Ранее сестер видели в кафе, расположенном возле автодороги Свободный – Благовещенск.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром во вторник, 6 августа, две сестры вышли из дома и не вернулись. Их искали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда «Гром». Ориентировки на пропавших девочек были разосланы по всей области.

Журналисты свободненского издания «Зейские огни» узнали, что детей видели в магазине. По данным СМИ, девочки подготовились к побегу из опекунского дома и могли поехать в Благовещенск или в Орлиный, где у их родственников пустует квартира.

В одном из кафе Свободного, которое находится на трассе Свободный – Благовещенск, сотрудница вспомнила, что утром видела старшую из беглянок. Сначала работницы кафе заметили девочку, которая молча прошлась по заведению и вышла, а через какое-то время обе сестры появились в зале.

«Маленькая девочка попросила у нас три булки хлеба, – рассказала продавец. – А старшая прикрикнула на нее: "Куда тебе столько хлеба!" В итоге младшая протянула 50 рублей, и они купили одну булку. Дети сразу же покинули заведение».

Взрослые не догадались позвонить в полицию. Они лишь мельком слышали информацию о сбежавших сестрах, оставивших дома записку. По сообщению ПСО «Гром», им звонил владелец дачи в поселке Советский. «Якобы хозяин территории видел там двух девочек», – сообщают «Зейские огни».

Позже стало известно, что в полицию областного центра позвонил мужчина и сообщил, что видел девочек. Полицейские немедленно выехали по указанному адресу, нашли детей и доставили их в отдел полиции. Жизни и здоровью сестер ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются. «В настоящее время совместно с органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних устанавливаются обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома», – сообщили в амурском следственном управлении.

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#дети #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    32 минуты назад

    Девочки находились в центре замещения семьи ОБНОВЛЕНО 7.08.19 в 11:38 В Свободном пропали две сестры: 13-летняя Зина Билык и 9-летняя Люба Билык. Девочки ушли из центра замещения семьи на улице Серышева, 6 августа. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Корреспонденту полезного портала 2х2.su рассказали, что перед уходом девочки оставили записку. - Во что были одеты девочки, никто не видел. Их папа находится на работе, а мама лежала в областной больнице на лечении. Она уехала в Свободный, - рассказали волонтеры ПСО «Гром», занимающиеся поиском пропавших детей. ОБНОВЛЕНО 7.08.19 в 8:15 Приметы девочек: Люба одета в белую футболку, синие джинсы, с собой у ребенка был розовый рюкзак. Зина одета в черную кофту с надписью, черные шорты. С собой у подростка была белая сумка. .(с)

    Значит так им хорошо было в этом центре, что решились на побег.

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