Спорт под соснами: в селе Украинка не стали вырубать деревья

В селе Украинка Серышевского района, где несколько местных жителей воспротивились вырубке сосен, решено изменить местоположение хоккейной площадки. Она должна была расположиться в сосновой роще, которую более 20 лет назад посадили сельчане.

Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве спортивного объекта на сходе принимали сами жители села. Деньги – 1 миллион рублей – были выделены по программе инициативного бюджетирования. Еще 100 тысяч рублей собрали жители Украинки.

Хоккейную коробку размером 60 на 30 метров запланировали возвести в центре села.

Когда границы площадки начали переносить с бумаги на землю, оказалось, площадка попадает под линию электропередачи, пришлось сдвинуть ее в сторону сосняка, пояснили корреспонденту Амур.инфо в сельской администрации. Было принято решение спилить часть деревьев – полосу длиной примерно 30 метров и шириной 6 метров.

Этому воспротивились местные жители. В том числе фельдшер Сергей Емельянов, который в 1996 году вместе с местными школьниками высаживал эти деревья. «Коробка нужна тоже. Если не сделать, деньги заберут, но площадку можно разместить не поперек, а вдоль, тогда придется спилить всего 2 тополя», – предлагал Сергей Александрович.

В итоге в сельсовете рассмотрели несколько вариантов, в том числе – перенести две опоры ЛЭП либо развернуть площадку и сместить ее в сторону от деревьев. Но перенос ЛЭП потребовал бы множество согласований, затрат и времени, а изменение местоположения площадки повлекло бы новые земельные работы.

По решению властей, в селе провели анкетирование. Глава села Валентина Панченко рассказала, что большинство жителей высказались за строительство площадки, с тем чтобы взамен срубленных деревьев посадили новые. Но в итоге власти все же приняли решение строить площадку не поперек, а вдоль сосновой рощи.

«Развернули коробку, но я не знаю, чем это дальше закончится. Мы ее установим, но не знаю, как область на это посмотрит. Не вменят ли нам это в нарушение. Сосны все равно будут спилены, но меньше. Не просека шириной 30 метров, а линия сосен 60 метров в длину. Строительство продолжается, – рассказала глава села Валентина Панченко. Сейчас идет уточнение границ участка.

Местный фельдшер Сергей Емельянов, который и боролся за сохранение деревьев, рад такому развитию событий. «Коробку развернули на 90 градусов. Деревьев пострадает меньшее количество», – рассказал инициативный сельчанин.

Новый спортивный объект должен появиться в Украинке через два месяца. Это будет участок со специальным покрытием, огороженный деревянным каркасом, с освещением. Зимой здесь зальют хоккейную площадку, а потом планируют использовать под другие спортивные состязания.