В «Доме-2» Розалия Райсон поколотила Андрея Шабарина

Участница телестройки «Дом-2» Розалия Райсон поделилась в Инстаграме своими переживаниями. Она призналась, что ее предал любимый и теперь ей очень больно.

До свадьбы участников шоу осталось всего два месяца. Но на днях Шабарин и Райсон разругались. Розалия решила переночевать в другой комнате. Ее возлюбленный выпил и вступил в интимную связь с другой участницей шоу «Дом-2» Алиной Никоновой. За это Андрею и досталось от Розалии, сообщили «Дни.ру» .

У молодых людей назначена на октябрь свадьба.

Ранее Розалия признавалась, что раньше жила в Италии и была замужем за местным мафиози. И когда его посадили в тюрьму, девушка решила отправиться в Россию, чтобы искать своё счастье на скандальном реалити-шоу. Насколько правдива эта история, зрители могут только гадать, сообщает instagrammi.ru.

