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сегодня, 15:20 0

Дизайнер Артемий Лебедев уехал и не обещал вернуться

Дизайнер Артемий Лебедев уехал и не обещал вернуться
Фото: скриншот

Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он сообщил в видеоролике на YouTube-канале.

По словам дизайнера, он находится в Европе, «в шаге от Атлантического океана». По словам Лебедева, это решение далось ему непросто. «Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность. Есть шанс, что я туда больше не смогу вернуться, потому что то, что происходит сейчас, не может никого оставить равнодушным и спокойным», — сказал Лебедев.

Студия Артемия Лебедева появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов, информирует РИА Новости.

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#интернет #технологии

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