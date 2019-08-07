Дизайнер Артемий Лебедев уехал и не обещал вернуться

По словам дизайнера, он находится в Европе, «в шаге от Атлантического океана». По словам Лебедева, это решение далось ему непросто. «Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность. Есть шанс, что я туда больше не смогу вернуться, потому что то, что происходит сейчас, не может никого оставить равнодушным и спокойным», — сказал Лебедев.

Студия Артемия Лебедева появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов, информирует РИА Новости.