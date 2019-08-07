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В Благовещенске камера наблюдения записала факт кражи (видео)

В Благовещенске камера наблюдения записала факт кражи (видео)

В одном из благовещенских бизнес-центров произошла кража. Парень в пустом кабинете схватил дамскую сумочку и телефон, после чего скрылся. Девушка-администратор, кому принадлежали украденные вещи, лишилась документов и денег.

Кража произошла в среду, 7 августа, около 9 часов утра по адресу: улица Калинина, 103/1. «Администратор убирала помещения, открыла окно и дверь для проветривания и буквально на минуту вышла в другой кабинет. В это время заглянул мужчина, присмотрелся и схватил сумочку и телефон. Это записала видеокамера, – рассказала владелица салона Оксана. – Он попытался открыть кассу, но ячейка была закрыта».

На кадрах видно, как в помещение заходит мужчина в синей футболке и красной кепке. Осторожно осматриваясь, он подходит к стойке, хватает сумочку и телефон. При этом хорошо видны татуировки на его левой руке и наушники на шее.

В дамской сумочке лежали документы и кошелек с зарплатой администратора, а также банковские карты. Счета сразу заблокировали. По телефону, который был включен некоторое время, удалось отследить его место нахождения. Эти данные, как и запись с камер видеонаблюдения, передали сотрудникам полиции.

В отделении полиции приняли заявление о краже. Ведется расследование. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается лицо, причастное к краже», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский».

На тот случай, если кто-то обнаружит выброшенную ярко-голубую дамскую сумочку с документами, или документы, то их можно вернуть потерпевшей девушке, позвонив по номеру: +7 924 677-86-05 (Оксана).

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Телефон не выключил, на камерах засветился, осталось только табличку "вор" на шею повесить.

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Крадущийся тигр ))

  • Victrix

    Victrix
    53 минуты назад

    Долгий

    Крадущийся тигр ))



    Крадущий....

  • Валидол

    Валидол
    26 минут назад

    Еще и татуировках. Наркоман, наверное...

  • Нур

    Нур
    13 минут назад

    Наркоман похоже, еще и подписанный, крыса поганая.

    Морду крупным планом покажите народу)

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