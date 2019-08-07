Амурчанка нанесла знакомому 9 ножевых ранений и душила подушкой, но он выжил

Благовещенский городской суд вынес приговор жительнице областного центра. Ее осудили по статье «Покушение на убийство». Преступление произошло в квартире на улице Зейской в апреле 2019 года.

Потерпевший рассказал в суде, что познакомился с подсудимой в 2017 году, когда она снимала у него в квартире комнату. В апреле 2019 года женщина приехала в гости. Всю ночь благовещенцы распивали спиртные напитки. Утром мужчина решил лечь спать. При этом гостья отказалась ложиться вместе с ним, из-за этого благовещенец ей нагрубил. Женщина вышла из комнаты и вернулась с ножом.

По информации следствия, подсудимая нанесла мужчине удар в поясницу, затем – в правую часть грудной клетки. Когда потерпевший упал на кровать, женщина стала душить его подушкой. Также она нанесла ему два удара клинком ножа в шею, четыре – в туловище и один удар в руку.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, преступница скрылась с места происшествия, полагая, что «нанесенных ножом ударов достаточно для наступления смерти» знакомого. Однако, мужчине вовремя оказали медицинскую помощь и он выжил. Подсудимая признала свою вину. В итоге суд приговорил жительницу Благовещенска к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.