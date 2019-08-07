Пересуды: певица Юлия Началова забрала свою подругу

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Алла Вербер помогала одеваться многим отечественным артистам, формировала вкус у населения и была героиней светской хроники. Еще зимой к ней в ЦУМ приходила за нарядами Началова, а в конце лета на свете нет уже обеих.

«Наверное, Юлечка и на том свете хотела быть стильной, вот и позвала свою подружку Аллу с собой», – считают некоторые артисты.

Алла Вербер скончалась после болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. Она умерла во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. Как говорят, 61-летнюю женщину сразил инфаркт, хотя еще несколько дней назад она плясала на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого, пишут «Дни.ру».