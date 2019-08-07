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сегодня, 14:08 0

У Амурской областной детской больницы расширяется автопарковка (фото)

У Амурской областной детской больницы расширяется автопарковка (фото)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в районе детской областной больницы ремонтируют участок улицы Октябрьской. Парковку у лечебного учреждения расширят почти наполовину.

Каждый день в детскую областную больницу приезжает большое количество посетителей, поэтому нехватка парковочных мест была актуальной проблемой, сообщили в администрации Благовещенска. Этим летом у лечебного учреждения появится 33 новых парковочных места. Вместимость обновленной стоянки составит 74 машиноместа.

Также у больницы организуют проезд для автомобилей скорой помощи, пешеходный проход к светофору по улице Октябрьской, появится дополнительная зеленая зона. Ведется обустройство тротуаров.

В районе благовещенской школы №10 уже построен новый тротуар и обустроена парковка. Кроме этого, работы ведутся на улице Перспективной – в районе второго корпуса детского сада № 35 – от Островского до Кольцевой. Здесь укладывают тротуарную плитку, будет сделано уличное освещение.

«Ранее здесь был деревянный настил, по которому ходили пешеходы. Это было крайне неудобно для жителей, особенно для мам с колясками, которые водят детей в этот детский сад. Сейчас мы произвели демонтаж этого настила и проводим обустройство тротуара из плитки. На следующей неделе начнутся работы по установке наружного освещения. Одиннадцать двухметровых опор будут установлены в этой пешеходной зоне», – сообщил Владимир Филимонов, представитель подрядной организации.

В целом работы в рамках программы по ремонту улично-дорожной сети в Благовещенске на данный момент ведутся на 11 участках из 23 запланированных.

Фото: Амур.инфо

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#строительство #транспорт

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