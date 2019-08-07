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В Приамурье восстановят исторический комплекс, построенный перед Отечественной войной

В Приамурье восстановят исторический комплекс, построенный перед Отечественной войной
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

На месте бывшего Благовещенского укрепрайона создается новый исторический комплекс. Здание и гарнизон артиллерийского полукапонира (АПК) вблизи села Марково восстанавливает коллектив ДВОКУ.

Полукапонир в военные годы являлся правофланговым в системе оборонительных сооружений. Он был построен в 1940 году. Его главное здание состоит из двух этажей – первого и цокольного. Рядом со зданием расположена система оборонительных окопов.

Курсанты и офицеры приступили к восстановительным работам в мае текущего года. Работы разбиты на несколько этапов. Основные усилия направлены на воссоздание внешнего исторического облика, ремонт первого этажа и орудий, а также проведение земляных работ по восстановлению ходов и сообщений на территории гарнизона. Эти работы выполнены на 80 процентов. После завершения названных работ военнослужащие восстановят цокольный этаж. Помощь военнослужащим оказывают местные власти, общественные организации и неравнодушные амурчане.

Кроме того, возможностями объекта заинтересовались дальневосточные организации по реконструкции исторических боев. Ближайший розыгрыш реконструкции собирательного образа советско-японского конфликта 40-х годов прошлого века пройдет 10 августа.

Полностью восстановить новый исторический комплекс планируется в мае 2020 года, к празднованию 75-летия Дня Победы. Он дополнит объекты Амурского филиала парка «Патриот», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Несколько лет назад коллектив ДВОКУ восстановил артиллерийский полукапонир на набережной Благовещенска. На его территории открыт музей. Два года назад объект был признан Министерством культуры Российской Федерации памятником культурного наследия регионального значения.

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#военные #история #память

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