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сегодня, 13:47 2

Благовещенский священник Святослав Шевченко научит бороться с фейками

Благовещенский священник Святослав Шевченко научит бороться с фейками
Фото: eaomedia.ru

Благовещенский священник, православный видеоблогер Святослав Шевченко примет участие в медиафоруме «Доброе слово». Он проведет мастер-классы, на которых научит бороться с фейковыми новостями и поделится советами, как справиться с негативом в условиях информационного прессинга.

Мероприятие пройдет в Биробиджане 14 и 15 сентября при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018–2019», сообщает ИА PrimaMedia.ru.

«Привезу на форум в Биробиджан два мастер-класса. Первый называется "Борьба с фейками в эпоху постправды. Как выжить в информационном апокалипсисе?" Познакомлю слушателей с основными видами фейков, которые наводнили сеть, и поделюсь лайфхаками, помогающими с первого взгляда отличать правду от фальшивой информации. Также это мероприятие включает в себя советы по информационной гигиене, которая не позволит человеку сойти с ума в условиях переизбытка информации. На втором мастер-классе "Управление медийными конфликтами на церковном поле. Коммуникации в кризис" представлю несколько антикризисных кейсов о том, как справляться с негативом в условиях информационного прессинга. События со строительством храма в Екатеринбурге, которыми воспользовались политические силы, показали, что церковные информационные службы на местах не совсем готовы к подобным вызовам», – говорит Святослав Шевченко.

По мнению блогера, на Дальнем Востоке, как и по России, не хватает подобных медийных площадок, на которых могут встретиться православные информационщики и журналисты светских СМИ. «В Биробиджане создан уникальный прецедент, поскольку в России проводятся либо сугубо светские медиафорумы, либо сугубо церковные, как, например, фестиваль "Вера и Слово"», – отмечает Святослав Шевченко.

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#культура #СМИ

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    51 минута назад

    Ха-ха-ха, попы против фэйков это как коты против сметаны или пчёлы против мёда)))

  • Илья1380

    Илья1380
    1 минута назад

    Как-то даже грустно стало.

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