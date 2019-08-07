На Приморский край надвигается тропический шторм «Франциско»

В Приморском крае спасатели МЧС переведены в режим повышенной готовности. Это связано с приближающимся к региону тропическим штормом «Франциско». В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС России. Экстренное предупреждение о возможном опасном погодном явлении доведено до глав муниципальных образований.

По данным Приморского УГМС, в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи Южного побережья Приморского края утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более. В отдельных районах ждут грозы, скорость ветра усилится до 23 метров в секунду. На реках края возможен подъём уровня воды, сообщает краевое управление МЧС.

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Екатерина PL