7 августа 12 часов: уровень рек Амурской области

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Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС сдержали почти половину дождевого паводка, продолжающегося в регионе с третьей декады июля. Водохранилища уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды, а гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией.

За последние несколько дней приток воды в Зейское водохранилище снизился в три раза. Уровень воды в водохранилище находится на отметке 313,21 метра при величине нормального подпорного уровня 315 метров. Всего с начала дождевого паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище практически весь объем паводкового стока - 5,2 км3.

Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа. Более половины притока дождевой воды было аккумулировано в водохранилище Бурейской ГЭС, идет наполнение свободной емкости водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.

Уровни воды в реках Амурской области на 12 часов 7 августа