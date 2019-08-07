7 августа 12 часов: уровень рек Амурской области
Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС сдержали почти половину дождевого паводка, продолжающегося в регионе с третьей декады июля. Водохранилища уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды, а гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией.
За последние несколько дней приток воды в Зейское водохранилище снизился в три раза. Уровень воды в водохранилище находится на отметке 313,21 метра при величине нормального подпорного уровня 315 метров. Всего с начала дождевого паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище практически весь объем паводкового стока - 5,2 км3.
Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа. Более половины притока дождевой воды было аккумулировано в водохранилище Бурейской ГЭС, идет наполнение свободной емкости водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.
Уровни воды в реках Амурской области на 12 часов 7 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 156
|
+2
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 214
|
+3
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 200
|
-4
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 257
|
-16
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 268
|
-1
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 398
|
-36
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 709
|
-46
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 571
|
-50
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 555
|
-40
|
580
|
650
|
750
|
833
|
610
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 880
12:00 876
|
-8
-4 за 4 ч
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
888
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 359
|
-8
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 444
|
+4
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 742
|
+3
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 609
12:00 607
|
-23
-2 за 4 ч
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 427
|
-41
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 605
12:00 604
|
-7
-1 за 4 ч
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 404
12:00 406
|
-1
+2 за 4 ч
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 706
12:00 707
|
+1
+1 за 4 ч
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 81
|
+10
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 149
|
+5
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 465
|
+1
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 546
|
-34
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 339
|
+27
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 310
|
+10
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 283
|
-9
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 495
|
-2
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 121
|
-15
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 272
12:00 268
|
-14
-4 за 4 ч
|
180
|
300
|
350
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#Дальний Восток #наводнение #происшествия