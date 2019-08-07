Роберт Салахов: мне не предлагали руководящих должностей в Амурском театре драмы

Неподходящий климат и подвешенное состояние театра Черноморского флота. Эти две причины, по словам Роберта Салахова, заставили его вернуться в Благовещенск. Об этом он рассказал Амур.инфо по телефону.

Заслуженный артист Роберт Салахов уехал из Благовещенска в Севастополь в феврале 2017 года. Роберт Илгизович тогда получил приглашение на работу в театре Черноморского флота. Спустя полтора года он принял решение вернуться.

Первой причиной актер назвал климат — он не подошел. Даже сейчас он прилетел простуженным. Но главное — мешала неопределенность.

«Театр Черноморского флота на сегодняшний день не самостоятельное учреждение культуры, он прикреплен к воинской части. У театра нет госзадания, своей печати. Это длится уже семь лет и очень мешает работать. В Амурский театр драмы меня позвали обратно, 1 августа я вернулся в актерский состав на ту же ставку, что занимал полтора года назад», — рассказал по телефону корреспонденту Амур.инфо Роберт Салахов.

Разговоры о возможном предложении руководящей должности в театре и о том, что в учреждении имеется вакансия главного режиссера, актер прокомментировал спокойно.

«Байки. Конечно, я бы не отказался. Нет, никаких руководящих должностей мне не предлагали. Чтобы быть главным режиссером, необходимо определенное образование», — смеясь, пояснил Роберт Илгизович.

В начале сентября артисты театра отправятся в Москву и Великие Луки, куда повезут восемь спектаклей. В конце сентября амурские артисты планируют принять участие в Дальневосточном театральном фестивале, который под патронатом народного артиста России Евгения Миронова пройдет в Хабаровске. До конца этого года планируется поставить несколько новых спектаклей, сообщили в министерстве культуры области.